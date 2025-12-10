«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos

Após algum tempo afastada da televisão desde o fim do “Big Brother Verão”, em setembro passado, Maria Botelho Moniz noiva de Pedro Bianchi Prata, prepara-se para regressar à antena da TVI de forma regular. A comunicadora irá liderar a nova versão da “1ª Companhia”, cuja estreia está prevista para breve e que promete reunir várias figuras bem conhecidas do público num ambiente de quartel.

Na manhã de quarta-feira, 10 de dezembro, Maria Botelho Moniz partilhou nas redes sociais uma sequência de fotografias que mostram parte dos documentos e dossiers usados tanto no projeto anterior como na preparação do novo programa.

A apresentadora escreveu, cheia de emoção: "Sou dos dossiers, das micas e dos marcadores de cores. Sou das etiquetas, dos post-its e das canetas de gel azuis de ponta média. Sou dos agravos e do papel afixado com pionés. 'Como estás a preparar o teu próximo desafio?' - perguntam-me. Assim, como sempre desde os tempos de escola. Com biografias escritas à mão e cores que na minha cabeça arrumam as coisas numa ordem só minha. Cada um tem uma cor, uma divisória no dossier, uma biografia escrita por mim depois de horas de entrevistas vistas e lidas, e cada um tem - ainda antes sequer de os conhecer - um bocadinho do meu coração. ps- óbvio que já imprimi nova etiqueta com a data certa. O meu ocd não aguenta".

Com este desabafo, Maria Botelho Moniz revelou o empenho e carinho que coloca em cada novo projeto. Entre os materiais partilhados, é possível perceber a ligação emocional que a apresentadora estabelece desde cedo com cada participante, demonstrando o cuidado e dedicação que caracterizam o seu trabalho.

Reveja aqui um momento ternurento entre o piloto e a apresentadora: