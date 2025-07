«Vou sentir para sempre...»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove-se com o hábito que tem com o filho desde que nasceu

Pedro Bianchi Prata emocionou-se ao ouvir o filho Vicente cantar pela primeira vez a música que sempre os uniu.

O piloto revelou que desde o nascimento de Vicente, embala o filho com essa canção, criando um elo afetivo profundo.

Durante uma brincadeira no parque, Vicente surpreendeu o pai ao cantar-lhe a música, num momento carregado de ternura e significado

Pedro Bianchi Prata é, sem dúvida, um pai dedicado e orgulhoso, e isso é visível pelas várias partilhas que tem feito nas redes sociais sobre o filho, Vicente, que completa dois anos em novembro. O noivo de Maria Botelho Moniz costuma mostrar momentos especiais com o menino, revelando a ligação forte entre ambos.

Numa das suas mais recentes publicações, feita esta terça-feira, 29 de julho, Pedro Bianchi Prata deu conta de um instante íntimo vivido com Vicente, marcado por uma música com grande significado para os dois: Can You Feel The Love Tonight, de Elton John. O piloto revelou que criou este hábito com o filho desde que ele nasceu.

"Momentos que valem tudo", escreveu na legenda. E acrescentou: "Desde que nasceu, cantei-lhe vezes sem conta [esta] música. Noites e noites a embalá-lo, só nós os dois. Essa música sempre foi o nosso elo: para adormecer, para comer, para sorrir".

O momento especial aconteceu durante uma visita a um parque, enquanto brincavam. Foi aí que Vicente surpreendeu o pai. "Ele começou a cantá-la para mim. Olhámos nos olhos… e percebi que todo o amor que lhe cantei, agora vive nele. 'Can You Feel The Love Tonight?' Eu senti. E vou sentir para sempre", concluiu o piloto.

Veja aqui mais um momento com o pequeno Vicente:

Veja também:

Aos 8 meses, filha de Rita Pereira encanta ao vestir a história da sua família - Novelas - TVI

«Entrem em contacto comigo»: Rita Salema faz partilha alarmante e pede ajuda nas redes sociais - Novelas - TVI

Com apenas três anos, filho de Inês Aires Pereira faz-se de médico e simula parto à mãe em vídeo hilariante - Novelas - TVI