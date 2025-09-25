«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

Pedro Bianchi Prata derrete corações ao partilhar um vídeo ternurento com o filho Vicente, mostrando a autenticidade e a simplicidade da relação familiar .

Maria Botelho Moniz e Vicente desejam boa sorte a Pedro antes de uma prova, com momentos captados também via FaceTime , enquanto o pequeno comia, revelando a rotina afetuosa da família.

Os fãs ficaram encantados e encheram o vídeo de comentários, elogiando o menino Vicente como “o príncipe de Portugal” e destacando a sua doçura e expressões únicas.

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, voltou a derreter os fãs ao partilhar um vídeo ternurento com o seu filho, Vicente, nas redes sociais. O piloto mostrou um momento íntimo e carregado de emoção, revelando a autenticidade e a simplicidade da relação entre toda a família, acompanhado da legenda: «A melhor parte do meu dia ❤️».

No vídeo, é possível ver Maria Botelho Moniz e o pequeno Vicente a desejar boa sorte a Pedro Bianchi Prata antes de uma prova importante: «Muito boa sorte pai» assim como uma interação familiar via FaceTime, enquanto o filho comia.

Os seguidores reagiram com entusiasmo, deixando comentários carinhosos como: «Vicente, o mensageiro da maior sorte do mundo 🍀», «Esse menino é a coisinha mais fofa e muito meiguinho, é lindo», «Que menino tão lindoooooo amoroso, o príncipe de Portugal, parabéns aos papás», «Coisinha tão boa Maria😍», «Lindos beijinhos e boa sorte para o pai ❤️❤️❤️❤️» e «O principezinho Vicente tem expressões tão lindas, até parece que falam. É amoroso 😍... parabéns Maria pelo filho que Deus lhe deu. Beijinho».

A relação de Pedro Bianchi Prata e o pequeno Vicente é de grande cumplicidade e afeto. Ora veja mais um momento entre os dois:

Este momento reforça a proximidade e o carinho entre Pedro, Maria e Vicente, mostrando um lado mais pessoal e humano da vida familiar do casal, que continua a cativar os fãs pela sua naturalidade e autenticidade.

