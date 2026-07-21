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«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 41min
«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura - TVI

Filho de Maria Botelho Moniz impressiona com o «espanhol»!

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Pedro Bianchi Prata voltou a derreter os seguidores nas redes sociais ao partilhar mais um momento especial ao lado do filho, Vicente. O menino, que nasceu em novembro de 2022 e é fruto da relação do piloto com a apresentadora Maria Botelho Moniz, tem conquistado o público com a sua personalidade curiosa e divertida.

Ao longo dos últimos anos, Pedro Bianchi Prata tem mostrado vários episódios do quotidiano em família, revelando a forte ligação que mantém com o filho. Desta vez, o piloto partilhou um vídeo gravado durante o percurso para a escola, um momento aparentemente simples, mas que rapidamente fez sorrir os fãs.

Nas imagens, Vicente surge a conversar em espanhol com o pai, numa brincadeira que parece ter conquistado por completo o pequeno. Divertido com a situação, Pedro acompanhou a publicação com uma legenda bem-humorada:

«O caminho para a escola é sempre uma aventura 😅 há tempo para tudo, até perguntas em Espanhol.»

O vídeo não demorou a tornar-se um sucesso entre os seguidores, que se renderam à espontaneidade e à curiosidade do menino.

Entre os comentários, uma das primeiras reações surgiu precisamente de Zé Lopes, que escreveu apenas: «Amo-o».Maria Botelho Moniz não resistiu a brincar com a nova paixão do filho pelas línguas, comentando: «E ele a dar-lhe com o espanhol.»

Os elogios multiplicaram-se rapidamente, com muitos seguidores a destacarem a inteligência e a ternura de Vicente. «Ele é tão lindo», «Ai, que engraçado o Vicente» e «Que delícia, em espanhol» foram algumas das mensagens deixadas na publicação.

Houve ainda quem sublinhasse a curiosidade natural do menino e o papel dos pais no seu desenvolvimento. «O Vicente é mesmo um espetáculo, gosta de saber tudo», escreveu uma internauta, enquanto outra acrescentou: «Muito inteligente para a idade que tem. O pai estimula muito o Vicente e a mãe também, o que é ótimo ensinar desde pequenos.»

Mais uma vez, Pedro Bianchi Prata mostrou a cumplicidade que partilha com o filho, oferecendo aos seguidores um retrato divertido e genuíno da vida em família. Entre perguntas em espanhol e conversas animadas a caminho da escola, Vicente continua a conquistar o carinho do público.

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