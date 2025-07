Já viu o filho de Maria Botelho Moniz? A expressão dele está a encantar os fãs

Maria Botelho Moniz partilhou um raro momento a três… e deixou os fãs rendidos.

Um dia de folga, natureza e cumplicidade: o retrato discreto de uma nova vida.

Entre televisão e maternidade, Maria mostra onde realmente encontra equilíbrio.

Maria Botelho Moniz, 41 anos, aproveitou uma merecida folga para fazer o que mais gosta: estar em família. Numa partilha ternurenta no Instagram, a apresentadora da TVI mostrou o seu dia na Tapada das Necessidades, em Lisboa, acompanhada pelo namorado, Pedro Bianchi Prata, 50 anos, e pelo filho de ambos, o pequeno Vicente, de 1 ano.

Com a legenda simples: «É dia de folga 🍀», Maria deixou-se fotografar num dos seus cenários preferidos: na natureza. O casal surge cúmplice e descontraído, com Pedro a brincar com o filho, a passearem o cão da família e Vicente no chão, entretido a brincar com os seus carrinhos.

Os comentários à publicação não tardaram. Os seguidores ficaram rendidos ao registo familiar e elogiaram a felicidade dos três: «A palavra Família é aplicável a vocês. São uma inspiração para todas as famílias», escreveu uma seguidora. Outro comentário reforça: «Que linda família ❤️🙌 O bebé está liindo e sempre com um ar tão feliz!».

A apresentadora do Big Brother Verão e o piloto Pedro Bianchi Prata, têm sido muito acarinhados pelo público desde que assumiram a relação. Desde o nascimento do filho Vicente, em novembro de 2023, têm partilhado momentos pontuais da sua rotina a três, sempre com discrição e muito amor.

A ligação à natureza e o tempo de qualidade em família são valores que Maria tem vindo a destacar como essenciais, sobretudo após o nascimento do filho, que, segundo a própria revelou em entrevistas anteriores, “veio mudar tudo para melhor”. Depois de dias intensos em televisão, como apresentadora da nova edição do Big Brother, Maria Botelho Moniz parece ter encontrado o equilíbrio perfeito entre a vida profissional e a família que construiu com Pedro. E os seguidores continuam a acompanhar cada capítulo com emoção e admiração.

