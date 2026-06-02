«Nada me preparou para isto»: Pedro Bianchi Prata abre o coração sobre o filho Vicente. E Maria Botelho Moniz reagiu

Pedro Bianchi Prata assinalou o Dia Mundial da Criança com uma emocionante declaração dedicada ao filho Vicente. E Maria Botelho Moniz reagiu.

O piloto começou por recordar o percurso que construiu ao longo dos anos, assumindo que «ganhei corridas, conquistei títulos, viajei pelo mundo e vivi experiências que nunca imaginei quando comecei a andar de moto», mas que «nada me preparou para ser pai».

O companheiro de Maria Botelho Moniz explicou ainda que a carreira o obriga a passar muito tempo longe da família e que foi precisamente isso que o ensinou a valorizar os pequenos momentos: «O meu trabalho obriga-me muitas vezes a estar longe de casa, em provas, eventos e viagens. E talvez por isso tenha aprendido ainda mais a valorizar cada abraço, cada brincadeira e cada momento juntos», escreveu.

Na mesma publicação, Pedro Bianchi Prata mostrou-se rendido ao papel de pai ao confessar que «as maiores vitórias da vida não se conquistam com um capacete na cabeça ou uma taça na mão», acrescentando que essas conquistas acontecem «quando vemos um filho crescer feliz».

A mensagem terminou com uma dedicatória especial ao pequeno Vicente, a quem agradeceu por lhe lembrar diariamente «o que é verdadeiramente importante».

Entre as muitas reações à publicação destacou-se a de Maria Botelho Moniz, que respondeu com um coração, mostrando-se emocionada com as palavras do companheiro.

Recorde...

Pedro Bianchi Prata partilhou um registo familiar cheio de ternura. O desportista partilhou nas redes sociais um vídeo especial ao lado do filho, Vicente, de quase dois anos, que rapidamente conquistou os corações dos fãs.

No vídeo publicado no Instagram, o piloto surge com o pequeno Vicente sentado ao seu colo, num parque de estacionamento, enquanto ouvem música e brincam juntos dentro do carro. O momento, simples e genuíno, mostra a forte ligação entre pai e filho e a forma como Pedro Bianchi Prata valoriza o tempo passado em família.

Entre risos e gestos de carinho, o piloto demonstra o lado mais doce da sua vida fora das pistas, reforçando o papel dedicado e atento que desempenha enquanto pai. Mesmo com uma carreira exigente e marcada por viagens constantes, Pedro Bianchi Prata faz questão de aproveitar cada minuto com o filho, revelando a importância das pequenas coisas e dos momentos partilhados.