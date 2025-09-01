Noivo de Maria Botelho Moniz aposta em novo projeto na televisão: «História de sacrifício, de suor»

Noivo de Maria Botelho Moniz aposta em novo projeto na televisão: «História de sacrifício, de suor»

O piloto e companheiro de Maria Botelho Moniz abraça um novo desafio no mundo do motociclismo.

Pedro Bianchi Prata soma 34 anos de corridas e aposta em projeto inovador com motos elétricas.

Companheiro de Maria Botelho Moniz e nome incontornável do motociclismo nacional, Pedro Bianchi Prata celebrou, nas redes sociais, uma carreira recheada de títulos e momentos marcantes. O piloto e mentor da escola de motocross recordou que cada troféu conquistado — seja no Enduro, Bajas, Todo-o-Terreno, Dakar ou Mundial de Bajas — carrega histórias de sacrifício, suor e alegria.

Agora, rodeado por estas memórias, o campeão português vira-se para o futuro e abraça um novo desafio: a Moto 100% Elétrica – Powered by MOEVE.

O projeto será apresentado no terceiro episódio da série Off-Road Center Bianchi Prata, com estreia marcada para domingo, às 11h00, na Bola TV.

“Cada troféu nesta sala guarda uma história única… e é daqui que olho para o futuro”, partilhou o piloto, mostrando orgulho no caminho percorrido e entusiasmo pela nova etapa.

 

Mais sobre Pedro e Maria Botelho Moniz...

Maria Botelho Moniz, 41 anos, surpreendeu os concorrentes do “Big Brother Verão” com um bolo gigante feito de gomas, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Agora, a apresentadora revelou o segredo por trás da confeção do doce que conquistou fãs… e contou com uma ajuda muito especial.

Numa partilha no Instagram, Maria Botelho Moniz explicou, passo a passo, como construiu o bolo: «Só precisam de bases de esferovite (neste caso coladas umas às outras com fita dupla face), papel de alumínio (para as gomas não estarem em contacto com as bases), palitos e muuiiitttaaasss gomas!» 🍬

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Mas a apresentadora não deixou passar em branco o apoio do noivo, Pedro Bianchi Prata, 51 anos, a quem dedicou um agradecimento especial: «Um obrigada especial ao Pedro Bianchi Prata (noivo e pai do Vicente) que esteve horas ao meu lado a espetar palitos em cada goma que lhe ia despejando à frente 😆».

Recorde, em vídeo, o momento em que Maria Botelho Moniz entrou na casa com o bolo que fez as delícias dos concorrentes.

 

No passado dia 7 de agosto, Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas no programa "Dois às 10" e esteve à conversa com Cláudio Ramos. Maria Botelho Moniz partilhou a emoção da sua estreia como apresentadora do «Big Brother Verão», e revelou como tem sido viver este verdadeiro sonho. A apresentadora falou sobre o entusiasmo com que abraçou este novo desafio e destacou o carinho e apoio que tem recebido do público.

Durante a conversa, a apresentadora abriu ainda o coração sobre o momento positivo que está a viver, tanto a nível pessoal como profissional, mostrando-se grata por esta fase tão especial da sua vida. Veja, em baixo, um momento da conversa, em que Maria Botelho Moniz pondera engravidar novamente.

 

Em cima, espreite as galerias de fotografias de Maria Botelho Moniz que preparámos para si, inclusive do seu último look na gala do Big Brother Verão.

