«Tenho muita dificuldade em perdoar»: Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inesperada

Maria Botelho Moniz abriu o coração e revelou, pela primeira vez, a sua dificuldade em perdoar, numa conversa íntima e sem filtros. A apresentadora, noiva do piloto Pedro Bianchi Prata, participou num podcast conduzido pela humorista Joana Gama, onde abordou vários aspetos da sua vida pessoal e profissional.

Conhecida pela sua genuinidade, empatia e proximidade com o público, Maria surpreendeu ao expor um lado mais vulnerável e exigente da sua personalidade. Pela primeira vez, falou abertamente sobre a dificuldade em perdoar, tanto os outros como a si própria.

Durante a conversa, a apresentadora foi clara e direta: “Eu tenho muita dificuldade em perdoar. Muita. Eu não sou assim tão boazinha”, começou por admitir, desmontando a imagem de leveza que muitos lhe associam. Esta exigência estende-se também à forma como lida consigo própria, especialmente em contexto profissional.

Habituada ao rigor dos diretos televisivos, Maria confessou que é extremamente crítica com os seus próprios erros. Sempre que sente que falhou, entra num ciclo de autocensura difícil de quebrar, mesmo quando recebe apoio de quem a rodeia. “Se eu meto o pé na poça num direto, fico até ao intervalo a pensar ‘foi uma asneira’”, explicou, revelando o nível de pressão que coloca sobre si mesma.

No que diz respeito aos outros, Maria Botelho Moniz distingue claramente a intenção por detrás das ações. Se acredita que alguém a magoou sem intenção, mostra-se compreensiva e capaz de perdoar. No entanto, a situação muda quando sente que houve malícia: “Se eu sinto que foi de propósito, mesmo que a pessoa se arrependa, eu não esqueço”, confessou.

Apesar desta postura firme, fez questão de sublinhar que não alimenta sentimentos de vingança. A apresentadora acredita que cada um acaba por enfrentar as consequências dos seus atos de forma natural. Ainda assim, deixou uma ideia clara: não guarda ressentimento ativo, mas também não apaga o que aconteceu.

Esta revelação trouxe ao de cima um lado mais complexo e humano de Maria Botelho Moniz, mostrando que, por trás da imagem calorosa que transmite em televisão, existe uma personalidade exigente, consciente e emocionalmente intensa.