«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:53
«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem - TVI

E é bem conhecida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Maria Botelho Moniz, apresentadora portuguesa de 41 anos, tem surpreendido os fãs com a sua nova silhueta, fruto de um trabalho disciplinado e dedicado. A própria atribuiu as mudanças ao personal trainer Rui Pinheiro,    conhecido por ter sido concorrente do Big Brother em 2021, tornou-se personal trainer e ganhou reconhecimento por trabalhar transformações físicas de clientes, ajudando-os a atingir objetivos de forma eficaz e personalizada.

A apresentadora tem demonstrado foco e determinação, seguindo à risca o plano de treino e mantendo uma alimentação equilibrada. Numa publicação recente nos stories, Maria reforçou a simplicidade do método e a sua disciplina: «Não há grandes segredos. É vir e seguir o plano de treino do Rui Pinheiro.»

Com esta postura, Maria Botelho Moniz mostra que consistência, disciplina e acompanhamento profissional são fundamentais para alcançar resultados visíveis. Além de cuidar da forma física, a apresentadora consegue conciliar uma rotina exigente de trabalho com os treinos, inspirando muitos seguidores que acompanham a sua evolução nas redes sociais. 

O caso de Maria é um exemplo de como um bom plano de treino, aliado à determinação pessoal, pode transformar hábitos e resultados, tornando o processo de fitness mais eficaz e motivador.

Veja aqui um dos momentos mais ternurentos da família da apresentadora: 

Veja também: 

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado - Novelas - TVI

Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente - Novelas - TVI 

Relacionados

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia

Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Ontem
1

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
2

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? »

Ontem
3

Matilde Breyner partilha foto do marido e está a dar que falar: «Tudo certo até a ultima foto»

seg, 16 jun
4

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

ter, 28 out
5

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

A Protegida
Hoje

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Hoje

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

Hoje

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje
Mais Fora do Ecrã