Filho bebé de Maria Botelho Moniz segue as pisadas do pai. E, esta é a prova que faltava

Maria Botelho Moniz recorda história de amor com Pedro Bianchi Prata: «Mal sabiam que oito anos depois...»

Maria Botelho Moniz encantou os seguidores ao partilhar uma nova fotografia do pequeno Vicente, e não há dúvidas: o filho da apresentadora já mostra sinais de ser um verdadeiro aventureiro.

Na imagem publicada esta semana nas redes sociais, o bebé, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata, surge sentado em cima de uma moto 4, com as mãos no volante e um olhar curioso e feliz. O momento captado revela não só a ternura da infância, mas também uma inesperada ligação precoce às motas — paixão que o pai já tornou bem conhecida do público.

Na descrição da fotografia, Maria confessou, entre emoção e surpresa: «Não tenho estofo para isto 🥹».

A publicação não tardou a receber uma onda de reações por parte dos seguidores, que não resistiram à fofura do momento: «Não se aguenta tanta fofura 💙», «Que amor 😍😍😍 segura coração 🤍🤍», «Qualquer dia já ensina aqui a tia! 😂♥️ Está tão crescido!», «Uiii! Já tem o bichinho😍❤️» — comentaram, entre sorrisos e emojis de emoção.

Vicente, que nasceu em novembro de 2023, tem sido presença assídua — embora sempre com discrição — nas redes sociais de Maria Botelho Moniz. A apresentadora da TVI tem partilhado com os fãs pequenos vislumbres da nova vida enquanto mãe, mostrando a evolução do bebé e os momentos felizes em família.

Veja a partilha completa, aqui:

