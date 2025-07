Filho de Maria Botelho Moniz arranca gargalhadas aos fãs: “Está muito trânsito, estou a trabalhar!”

Em cima de um trator, filho de Maria Botelho Moniz faz as delícias dos fãs

Há dias em que basta uma brincadeira de criança para agitar a internet, e este foi um desses momentos. Maria Botelho Moniz partilhou um vídeo absolutamente delicioso do filho Vicente, e era impossível alguém ficar indiferente.

No jardim, com a relva como cenário e os carrinhos espalhados pelo canteiro, Vicente leva a sério o seu papel de “condutor”. Tão a sério, que até informa a mãe com grande convicção: “Está muito trânsito, estou a trabalhar!”, frases que deliciaram milhares de seguidores.

Com humor, Maria acompanhou o vídeo com a seguinte legenda: «A2 na mudança de quinzena. 🚗🚙🚛🛻», como quem já sabe que entre brinquedos e imaginação, o caos rodoviário também acontece, em miniatura.

Nos comentários, não faltaram reações enternecedoras. Pedro Bianchi Prata, pai de Vicente, comentou de imediato: “E em obras com a escavadora e os camiões ❤️”. Já Bruna Gomes não resistiu a rir: “😂😂😂 Gracinha demais ❤️”. E uma seguidora resumiu o sentimento de muitos: “É uma doçura este cenourinha. Parabéns Maria por teres esse menino maravilhoso 🫶🫶”.

Mais do que uma simples partilha, o momento mostrou o lado mais genuíno da maternidade: aquele que vive de rotinas simples, mas cheias de brincadeiras e diversão como uma fila de trânsito, inventado entre brinquedos e relva.

Vicente, com o seu cabelo ruivo inconfundível e uma personalidade já cheia de expressividade, tem conquistado os fãs da apresentadora sempre que aparece. E Maria, entre gargalhadas e ternura, vai partilhando estas pérolas do dia-a-dia, sem filtros nem exageros.

É impossível não sorrir ao ver esta cena. Porque, afinal, se o trânsito fosse sempre assim, com carrinhos de brincar e gargalhadas, bem que podíamos desejar mais engarrafamentos como este.