Filho de Maria Botelho Moniz é fã dos Santos Populares e há um vídeo que está viral

Maria Botelho Moniz viveu um momento inesquecível nos Santos Populares e fez questão de partilhá-lo com os seus seguidores. No passado dia 15 de junho, a apresentadora da TVI juntou-se ao ambiente festivo dos arraiais lisboetas e mostrou que o pequeno Vicente, de apenas dois anos, já é um verdadeiro fã das festas tradicionais.

Acompanhada pelo companheiro, o piloto Pedro Bianchi Prata, Maria Botelho Moniz partilhou nas redes sociais imagens e vídeos ternurentos da celebração em família. O grande destaque foi um vídeo que rapidamente se tornou viral, onde se vê o pai a pegar ao colo o filho Vicente e a dançar com ele ao ritmo da música popular.

Na descrição da publicação, a apresentadora revelou ainda, com sentido de humor e muito orgulho, que o filho aprendeu novas palavras durante os festejos:

‘San-tus Fufulares’ e ‘Apéta Apéta’ foram ontem adicionadas ao já vasto vocabulário do Vicente. Hoje de manhã aprendeu ‘Eeeee som!’ 😝 Tudo expressões essenciais para a vida como bom cidadão português! 🎏🎉”.

A publicação rapidamente se tornou viral, com centenas de partilhas, gostos e comentários. A ternura do momento e a alegria contagiante de Vicente conquistaram a comunidade digital, que não poupou elogios ao menino e à família. Pedro Bianchi Prata também reagiu ao momento partilhado por Maria com uma simples mas sentida mensagem: “❤️ O nosso amor ❤️”.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e admiração: “OMG, este Vicente é um lindão e um simpático!”, “O vosso filho tem um ar tão feliz! 🥰🥰”, “Está lindo, o Vicente 💙”, “Amo ver o Vicente. Que riqueza de menino!” — foram apenas algumas das muitas reações dos fãs.