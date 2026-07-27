Maria Botelho Moniz faz uma pausa na televisão e leva o filho Vicente a um lugar especial

Maria Botelho Moniz voltou a derreter os seguidores ao partilhar um dos momentos mais especiais do seu verão. Entre as gravações do reality show que apresenta na TVI, a apresentadora aproveitou uma pausa para passar tempo de qualidade com o filho, Vicente, de dois anos.

O pequeno Vicente, fruto da relação de Maria Botelho Moniz com o piloto e empresário Pedro Bianchi Prata, tem conquistado os fãs desde o nascimento. Ao longo dos últimos meses, tanto a apresentadora como Pedro Bianchi Prata têm partilhado vários momentos do crescimento do filho, mostrando a cumplicidade da família e o desenvolvimento do menino.

Recentemente, o casal surpreendeu os seguidores ao revelar que Vicente já consegue comunicar em espanhol e em inglês, algo que tem impressionado quem acompanha o dia a dia da família. Passeios de bicicleta a caminho da escola, aventuras em carrinhos buggy ou brincadeiras com comboios elétricos são apenas alguns dos momentos que os pais gostam de partilhar nas redes sociais.

Desta vez, foi Maria Botelho Moniz quem abriu um pouco do álbum de verão. A apresentadora publicou várias fotografias onde surge a aproveitar o tempo livre com o filho, mostrando que, apesar da intensa rotina profissional, faz questão de aproveitar cada instante ao lado de Vicente.

Na legenda da publicação, escreveu simplesmente: «Umas horas de pausa que souberam a verão.»

A partilha não demorou a encher-se de mensagens de carinho. Entre os muitos comentários, os seguidores não esconderam o encanto pelo pequeno Vicente.

«Derreto-me por esse bebé lindo», escreveu um internauta. Outro destacou: «O mais querido!». Também houve quem perguntasse à apresentadora: «Aproveitando um dia de descanso, Maria? Espero que sim.»

As mensagens continuaram a multiplicar-se, com elogios como «Um doce o Vicente 💙 muito querido e feliz», «Que menino tão querido, felicidades» e ainda «Que maravilha 😍 muitas felicidades para todos e um xi-coração para o vosso pitorrinha doce.»

Conhecida por manter uma relação muito próxima com os seguidores, Maria Botelho Moniz vai partilhando pequenos momentos da sua vida pessoal, mostrando que, mesmo durante um verão preenchido por compromissos profissionais, o tempo passado com o filho continua a ser uma prioridade.