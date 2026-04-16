Maria Botelho Moniz mostra momento inesquecível e adorável com o filho: “Aproveitar cada minuto”

Maria Botelho Moniz, reconhecida apresentadora de televisão e atriz portuguesa, continua a afirmar-se como uma das figuras centrais da TVI, destacando-se na condução de programas de entretenimento e reality shows, como o recente «1.ª Companhia». Com uma carreira sólida e uma forte ligação ao público, a apresentadora tem conquistado destaque tanto no pequeno ecrã como nas redes sociais.

Na vida pessoal, Maria vive uma fase igualmente especial. É noiva do piloto de todo-o-terreno Pedro Bianchi Prata, com quem tem um filho, Vicente, nascido em novembro de 2023. Desde o nascimento do filho, a apresentadora tem partilhado de forma aberta os desafios e as alegrias da maternidade, tendo já revelado a vontade de dar um irmão a Vicente.

Apesar disso, Maria Botelho Moniz tem mostrado que está focada em aproveitar cada momento desta fase única. Recentemente, recorreu às redes sociais para partilhar um instante de ternura, revelando um momento de tranquilidade com o filho ao colo, no sofá. Na legenda, escreveu: «Sestas no sofá… e a aproveitar cada minuto enquanto ele ainda cabe no colo.», evidenciando a importância que atribui a estes pequenos, mas significativos, momentos.

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que reagiram com inúmeras mensagens de carinho e identificação. Entre os comentários, destacam-se expressões como «Que sonho», «aproveita querida Maria. Esse colo de Mãe fica para a vida.», «Maria eles cabem sempre no colo mesmo depois de grande», «Aproveita querida Maria que o tempo passa rápido e o Vicente é um menino cheio de muita ternura», «Não há nada melhor do que o colinho da mãe Amor e colinho são para a vida toda», «Vai caber sempre» e ainda «Mesmo querida Maria Passa tão rápido».

Num registo simples, mas profundamente emotivo, Maria Botelho Moniz voltou a mostrar o lado mais pessoal e genuíno da sua vida, reforçando a ligação com o público e sublinhando o valor dos momentos em família.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas da atriz em que fala do filho: