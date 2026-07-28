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Maria Botelho Moniz revive um dos momentos mais felizes da sua vida… e há um brilho que não passou despercebido

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 46min
Maria Botelho Moniz revive um dos momentos mais felizes da sua vida… e há um brilho que não passou despercebido - TVI

Um momento especial.

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Maria Botelho Moniz voltou a emocionar os seguidores ao partilhar um dos momentos mais especiais da sua vida em família. A apresentadora da TVI recriou uma fotografia tirada quando o filho, Vicente, era ainda um recém-nascido, mostrando o quanto o menino cresceu ao longo dos últimos anos.

O pequeno Vicente, que tem atualmente dois anos e celebra o terceiro aniversário em novembro, é fruto da relação de Maria Botelho Moniz com o piloto e empresário Pedro Bianchi Prata. Desde o seu nascimento, o casal tem partilhado, de forma pontual, alguns momentos da vida em família, conquistando o carinho dos seguidores.

Desta vez, a comunicadora decidiu recuperar uma imagem muito especial. Na publicação, surge novamente com Vicente ao colo, com um brilho no olhar único, recriando a fotografia tirada quando o filho tinha apenas alguns dias de vida. O contraste entre os dois registos evidencia o crescimento do menino e rapidamente emocionou os fãs.

A acompanhar as fotografias, Maria Botelho Moniz escreveu uma frase simples, mas carregada de significado: «E o coração continua a bater fora do peito. ♥️ Julho 2026 - Novembro 2023.»

A publicação rapidamente encheu-se de mensagens carinhosas. Entre os comentários, destacou-se o de Pedro Bianchi Prata, pai de Vicente, que escreveu: «O nosso pequenino.»

Os seguidores também não esconderam a emoção perante o momento, deixando centenas de elogios à família. «Coisa mais fofa», «Vai bater para sempre, Maria», «Um amor inigualável, eterno ❤️», «Piu piu da mãe», «Um amor que cresce todos os dias ❤️❤️ Vicente lindo», «Não há palavras para descrever tamanho amor!» e «A Maria sem maquilhagem parece uma miúda» foram apenas algumas das reações.

Ao longo dos últimos meses, Maria Botelho Moniz tem conciliado os projetos profissionais com a maternidade, partilhando, sempre que possível, pequenos momentos ao lado do filho. As publicações com Vicente são frequentemente recebidas com enorme entusiasmo pelos fãs, que acompanham com carinho o crescimento do menino.

Desta vez, a recriação de uma fotografia tão especial voltou a tocar os seguidores, mostrando que, apesar da passagem do tempo, há sentimentos que permanecem exatamente iguais. Afinal, como escreveu a própria apresentadora, o coração continua a bater fora do peito.

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