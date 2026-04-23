Maria Cerqueira Gomes abre uma ferida antiga e revela o que sentiu: “A fase mais difícil da minha vida”

Maria Cerqueira Gomes, mãe da modelo Kika Cerqueira Gomes, uma das principais apresentadoras da TVI e um dos rostos mais reconhecidos da televisão portuguesa, voltou a destacar-se, desta vez fora do ecrã. Em abril de 2026, a comunicadora marcou presença no podcast da influenciadora Mariana Machado, onde falou de forma aberta e emotiva sobre o seu percurso pessoal e profissional.

Com uma carreira consolidada na televisão, onde recentemente conduziu o programa Simply The Best, Maria Cerqueira Gomes conciliou sempre a vida profissional com a maternidade. A apresentadora é mãe de dois filhos: Francisca (Kika) Cerqueira Gomes, fruto da relação com Gonçalo Gomes, e João, da relação com António Miguel Cardoso.

No episódio, promovido por Mariana Machado, foi sublinhado o tom intimista da conversa e a vontade de mostrar um lado mais humano da apresentadora: “Há conversas que ficam. Recebo a @maria_cerqueira_gomes num episódio que é tão real quanto íntimo. Maternidade, carreira, e tudo o que não se diz em voz alta.”

Ao longo da conversa, Maria Cerqueira Gomes fez um dos desabafos mais sinceros da sua carreira, recordando uma fase particularmente exigente da sua vida, marcada por dúvidas e incertezas.

A apresentadora confessou: “Há momentos em que uma pessoa duvida, que pensa assim, graças, deixei a minha cidade, o apoio familiar que tinha com o meu filho, a minha estabilidade, ando a fazer com que o meu filho ande para trás e para a frente, semana sim, semana não. As audiências estão fatais, a imprensa péssima. O que é que eu estou a fazer à minha vida?”

Num testemunho cru e emocional, Maria admitiu ter enfrentado um período de grande fragilidade pessoal e profissional: “E tu pensas, será que tens fogo para aguentar? E eu senti um bocadinho a travessia do deserto e foi, sem dúvida, a fase mais difícil da minha vida.”

Apesar do momento difícil, a apresentadora destacou que esta fase acabou por ser decisiva no seu crescimento pessoal e na forma como hoje encara a vida e o trabalho: “A de mais crescimento? A de mais crescimento. Porque é muito fácil deixares de acreditar naquilo que tu acreditas.”

Maria Cerqueira Gomes explicou ainda que a sua intuição teve um papel fundamental na forma como conseguiu seguir em frente, mesmo perante as dificuldades: “Mas havia qualquer coisa em mim que me dizia que era ali. Eu estou intuitiva, a minha intuição dizia-me: é por aqui Maria, continua.”

Contudo, reconheceu que a incerteza esteve sempre presente: “Mas há alturas em que tu duvidas muito.”

No final da conversa, a apresentadora deixou uma reflexão profunda sobre as prioridades da sua vida, sublinhando a importância da família e do tempo de qualidade com os filhos: “Isto fez-me perceber muita coisa. Primeiro, a minha profissão é super importante, mas não é só. Eu preciso de tempo de qualidade com os meus filhos. Ponto.”

A participação de Maria Cerqueira Gomes neste podcast revelou um lado mais íntimo e vulnerável da comunicadora, que raramente surge em contexto televisivo. Entre dúvidas, desafios e conquistas, a apresentadora mostrou que, por detrás da imagem pública, existe uma mulher que também enfrenta incertezas, mas que encontra na família e na intuição a sua força principal.