Maria Cerqueira Gomes junta os filhos e o namorado, Cayetano Rivera, para momento especial

Maria Cerqueira Gomes recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores um momento especial em família. A apresentadora está a montar a árvore de Natal com os filhos Kika, de 21 anos, e João, de 7 anos e com o namorado Cayetano Rivera, toureiro espanhol de 47 anos.

Este é um momento ainda mais significativo, pois Maria Cerqueira Gomes está na presença do namorado espanhol e dos dois filhos, algo raro, já que Kika Cerqueira Gomes vive em Paris, onde está a estudar Fashion Business. A apresentadora partilhou um vídeo do momento no Instagram que vem acompanhado da legenda: «Todos juntos» .

Veja a partilha completa, aqui:

De relembrar, que Francisca Cerqueira Gomes e o piloto de Fórmula 1 são um dos casais sensação. Recorde-se que os rumores do romance entre Francisca Cerqueira Gomes, de 21 anos, e Pierre Gasly, de 28 anos, surgiram no verão de 2022. Sendo que, alguns meses depois, o casal assumiu a relação. Veja o casal a posar para os fotógrafos, aqui:

