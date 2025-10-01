Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:13
Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

Jamais esquecerá este dia.

O grande dia chegou e não podia ter corrido melhor. Esta segunda-feira, Kika Cerqueira Gomes participou no ‘Le Défilé’, em Paris, e escreveu história ao tornar-se a primeira portuguesa a desfilar para a L’Oréal. Um marco que encheu de orgulho não só a jovem modelo, mas também a mãe, Maria Cerqueira Gomes, que acompanhou cada instante deste momento inesquecível.

A apresentadora da TVI esteve presente em Paris e partilhou com os seguidores nas redes sociais a sua emoção contagiante. Num primeiro vídeo publicado nos stories do Instagram, Maria questionou de forma divertida: “Acham que sou a Dona Dolores da moda? Fui a primeira a chegar“, mostrando o seu entusiasmo e a vontade de testemunhar de perto a conquista da filha.

Reveja aqui o grande momento: 

Ao longo da noite, Maria não escondeu a orgulhosa admiração pelo talento e dedicação de Kika. A apresentadora descreveu o momento em que a filha subiu ao palco: “Eu não estou a chorar, tu é que estás a chorar“. Nas imagens, é possível ver Maria a gritar eufórica, incentivando Kika: “Vai ti! És a melhor, és linda“. Este apoio incondicional reflete a intensa ligação entre mãe e filha e a alegria partilhada neste feito histórico.

Para uma noite tão especial, Maria escolheu um look à altura do momento. Arrasou com um vestido preto curto sem costas, acompanhado por um blazer branco e botas altas pretas, completando o visual com cabelo em ondas discretas e maquilhagem natural. Nas redes sociais, reforçou o orgulho que sentia: «Que noite emocionante! A minha Titi merecia uma produção à altura! Estou tão orgulhosa 🥹».

Mais do que uma conquista profissional, a participação de Kika no desfile da L’Oréal representa a dedicação, esforço e talento de toda uma família que celebra cada passo dado com entusiasmo e paixão. Maria Cerqueira Gomes mostrou, assim, que ser mãe é também viver intensamente os triunfos dos filhos, com orgulho, emoção e alegria contagiante.

