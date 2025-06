Presente de Kika Cerqueira Gomes à mãe deixa tudo e todos surpreendidos: «Que sorte»

Maria Cerqueira Gomes viveu um momento inesquecível graças a um gesto inesperado da filha, Kika Cerqueira Gomes. A jovem surpreendeu a mãe com um presente de sonho: um bilhete para assistir ao concerto de Justin Timberlake, em Milão. A surpresa — que envolveu música, emoção e muita cumplicidade — deixou os seguidores rendidos e inundou as redes sociais de elogios.

Radiante, a apresentadora partilhou diversos registos do momento especial que viveu ao lado da filha e das amigas Joana Teotónio Pereira e Beatriz Ferreira. Nos vídeos, é possível ver a apresentadora visivelmente entusiasmada com a atuação do artista norte-americano, enquanto nas fotos posa sorridente com Kika e o grupo que a acompanhou nesta escapadinha musical.

Na legenda da publicação, Maria não escondeu a felicidade: «Este ano a @kikagomes superou-se no 🎁! @justintimberlake you have our ❤️

#bestgiftever🎁❤️».

A reação dos fãs e amigos foi imediata. Pimpinha Jardim comentou com entusiasmo: «Uauuuu ❤️», enquanto Jessica Athayde não poupou nas palavras: «🙌 Que sorte ❤️». Também houve quem destacasse o gesto carinhoso de Kika: «Wawwww! Quando as bebés sabem mimar as mães o trabalho foi muito bem feito… ❤️», escreveu uma seguidora. Outro comentário dizia apenas: «Bom demais!!! ❤️».

A jovem Kika, filha de Maria e figura cada vez mais presente no mundo da moda e nas redes sociais, provou mais uma vez ser atenta e dedicada. Esta surpresa, além de mostrar o forte laço entre mãe e filha, deixou claro que momentos assim ficam guardados para sempre na memória — e no coração.

Aproveite e veja o momento em que a apresentadora se emocionou ao falar da filha: