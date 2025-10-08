Festa é festa

«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:27
«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar - TVI

Quando o improvável acontece a Maria Cerqueira Gomes

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A apresentadora da TVI, Maria Cerqueira Gomes, de 42 anos, voltou a encantar os seguidores com o seu bom humor e espontaneidade. Recentemente, Maria partilhou uma situação inusitada nas suas redes sociais: foi “multada”, mas de uma forma totalmente amigável e divertida.

Nos stories do Instagram, a apresentadora mostrou-se dentro do carro a segurar um papel que dizia:
«Multada. Brincar! Multa por excesso de beleza. FC que susto!». Pelo tom da mensagem, percebe-se que a multa foi colocada por um desconhecido como uma brincadeira, surpreendendo Maria quando chegou ao carro.

A apresentadora reagiu com o seu característico sentido de humor, e comentou: «Quando chegas ao carro e tens algo no vidro e pensas no pior. Há pessoas simpáticas. Ainda! Graças a Deus!».

O episódio rapidamente conquistou os seguidores, que reagiram com risos e comentários divertidos, mostrando como Maria Cerqueira Gomes consegue transformar situações do quotidiano em momentos leves e descontraídos. Entre bom humor e autenticidade, a apresentadora demonstrou mais uma vez a sua capacidade de sorrir perante imprevistos, conquistando a simpatia do público.

Relembre-se, que Maria Cerqueira Gomes já foi alvo de usurpação de identidade. Veja o que aconteceu: 

Veja aqui: 

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?» - Novelas - TVI

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre - Novelas - TVI 

 

Relacionados

«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre

Festa é Festa

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Hoje

«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha

Festa é Festa
Ontem

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Festa é Festa
qui, 2 out

Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner

Festa é Festa
qua, 1 out

«Vim apaixonada...»: Ana Guiomar revela nova paixão

Festa é Festa
seg, 29 set

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Festa é Festa
seg, 22 set
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
qua, 1 out
1

Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Manuel é apontado a um crime

A Fazenda
sáb, 19 abr
3

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri tem acesso à prova que pode mudar tudo

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
ter, 9 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura ficam assustadas com Benedita

A Protegida
Hoje

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Hoje

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar

Festa é Festa
Hoje

«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas

Hoje

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Hoje

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre

Hoje

«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial

A Fazenda
Hoje

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Ontem
Mais Fora do Ecrã