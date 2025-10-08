«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar

A apresentadora da TVI, Maria Cerqueira Gomes, de 42 anos, voltou a encantar os seguidores com o seu bom humor e espontaneidade. Recentemente, Maria partilhou uma situação inusitada nas suas redes sociais: foi “multada”, mas de uma forma totalmente amigável e divertida.

Nos stories do Instagram, a apresentadora mostrou-se dentro do carro a segurar um papel que dizia:

«Multada. Brincar! Multa por excesso de beleza. FC que susto!». Pelo tom da mensagem, percebe-se que a multa foi colocada por um desconhecido como uma brincadeira, surpreendendo Maria quando chegou ao carro.

A apresentadora reagiu com o seu característico sentido de humor, e comentou: «Quando chegas ao carro e tens algo no vidro e pensas no pior. Há pessoas simpáticas. Ainda! Graças a Deus!».

O episódio rapidamente conquistou os seguidores, que reagiram com risos e comentários divertidos, mostrando como Maria Cerqueira Gomes consegue transformar situações do quotidiano em momentos leves e descontraídos. Entre bom humor e autenticidade, a apresentadora demonstrou mais uma vez a sua capacidade de sorrir perante imprevistos, conquistando a simpatia do público.

Relembre-se, que Maria Cerqueira Gomes já foi alvo de usurpação de identidade. Veja o que aconteceu:

