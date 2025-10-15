Terra Forte

«Terra Forte»: Vilã e manipuladora, a personagem de Rita Pereira promete dar que falar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:20
Maria de Fátima faz tudo para conseguir o que quer.

Maria de Fátima (Rita Pereira), filha de Adelaide, antiga empregada dos Terra Forte. De origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que alimentou o seu complexo de inferioridade e a inveja que sente em relação a Flor. Para contornar isso, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria a seu bel-prazer.

Após a morte de Flor (Benedita Pereira), é adotada por eles e assume o controlo da empresa de pesca da família. Mas agora que a “irmã” reaparece, estará a posição que conquistou em perigo?

«Terra Forte» tem estreia marcada para dia 20 de outubro, na sua TVI. Assinada por Maria João Costa e com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita PereiraJoão CatarréJosé Fidalgo, Rita PereiraCustódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores, esta novela promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.

