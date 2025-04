Vem aí em «A Protegida»: Com um truque na manga, Benedita age nas costas de todos

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) apresenta o detetive privado Ricardo a todos e pede a Clarice (Fernanda Serrano) para o ajudar no que ele precisar. Clarice troca um olhar com Virgílio (Diogo Morgado) sem que ninguém repare. Ricardo explica que vai precisar de falar com todos para recolher algumas informações.

Virgílio diz que precisa enviar uns emails e sai atrás de Clarice. Ricardo pergunta a Benedita quando foi a última vez que viu Laura (Alexandra Lencastre).

Virgílio entra na casa de banho para perguntar a Clarice onde está Laura. Ela garante que não sabe e que só está a assistir à jogada de Jorge (Paulo Pires). Virgílio pergunta-lhe pelo ouro, mas Clarice diz que ainda não encontrou nada. Virgílio pede-lhe para ser mais discreta do que com os sapatos de Laura e aconselha-a a devolvê-los, antes que mais alguém repare.

Recorde-se que Benedita tem estado muito em baixo com saudades da filha: