Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) prepara o pequeno-almoço, quando subitamente tem uma visão do marido. Ela fica confusa por estar a vê-lo, uma vez que já morreu.

Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) entram assustadas. Benedita apanha os cacos da tigela e vai para contar que viu o marido, mas acha melhor não dizer nada. Mariana diz à avó para deixar os cacos e começa ela a apanhá-los. Laura vê se a filha não se magoou. Benedita olha-as, entre a saudade da sua partida iminente e o orgulho do que deixa para trás.

Mais tarde, Benedita vai regar as plantas e vê um pássaro sair do meio dos vasos. Pega na pena que ele deixou e diz que é mais um sinal do que lhe vai acontecer. Benedita aceita, mas sabe que tem uma missão a cumprir.

Recorde-se que Benedita é a pessoa que tem feito sempre de tudo para juntar Mariana e JD: