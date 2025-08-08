Vem aí em «A Protegida»: Benedita vai ser testemunha de José Diogo contra Mariana?

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) conta a Benedita (Maria do Céu Guerra) que Hector (Christian Escuredo) se agrediu a ele próprio, só para o poder acusar. Benedita fica escandalizada. JD diz que pensou melhor e desta vez vai precisar da ajuda de Benedita, para ser sua testemunha. Laura surpreende-se ao ver Benedita chegar com JD. Ele diz que veio até ali para falar com Mariana (Matilde Reymão), para ela se sentir segura. JD diz que a queixa dela e a falsa agressão a Hector, o podem fazer voltar para a prisão, por isso vai afastar-se de livre vontade. Benedita analisa a expressão da neta. JD pergunta-lhe se é mesmo isso que quer.
JD espera uma resposta de Mariana. Os dois olham-se com amor e desespero mal disfarçados. Mariana tenta fugir à questão, mas JD não deixa e exige saber se ela o quer realmente longe. Ela tem de dizer que sim e ele promete afastar-se. Mariana vai para a cozinha, abalada. Benedita vai atrás dela e Laura (Alexandra Lencastre) vai atrás de JD.
Recorde-se que Benedita é a única pessoa daquela família com quem JD consegue falar: