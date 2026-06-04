Maria do Céu Guerra, a Corcovada de «Festa é Festa», é mãe de uma conceituada atriz, que bem conhece

Maria do Céu Guerra é uma das figuras mais marcantes e respeitadas das artes performativas em Portugal. Com uma carreira extensa no teatro, cinema e televisão, a atriz e encenadora construiu um percurso que atravessa várias gerações, afirmando-se como uma referência incontornável da cultura portuguesa.

Reconhecida pela sua intensidade em palco e pela dedicação ao teatro, Maria do Céu Guerra é também uma das fundadoras do histórico grupo “A Barraca”, projeto que desempenhou um papel fundamental na dinamização do teatro em Portugal. Ao longo dos anos, a sua carreira foi distinguida não apenas pelo talento artístico, mas também pelo contributo para a formação de novos públicos e para a valorização da dramaturgia nacional.

Mais recentemente, a atriz voltou a conquistar o público televisivo na novela «A Protegida» como Benedita e com a sua interpretação da personagem Corcovada na novela “Festa é Festa”, da TVI, papel que reforçou a sua popularidade junto de uma audiência mais ampla e demonstrou a versatilidade que sempre marcou o seu percurso.

No plano pessoal, Maria do Céu Guerra é mãe da também atriz Rita Lello, nascida em 1970, que seguiu as pisadas da mãe e construiu uma carreira sólida e respeitada no meio artístico português. Rita Lello tem vindo a afirmar-se tanto no teatro como no cinema e na televisão, mantendo uma presença constante em diversos projetos culturais ao longo das últimas décadas.

A ligação entre mãe e filha representa uma verdadeira continuidade artística, refletindo não apenas uma herança familiar, mas também uma partilha profunda de paixão pelo palco e pela representação. Ambas contribuíram, cada uma à sua maneira, para enriquecer o panorama cultural português.

Maria do Céu Guerra e Rita Lello formam assim um dos exemplos mais notáveis de continuidade artística em Portugal, unidos por uma carreira dedicada às artes e por um contributo significativo para a cultura nacional.

Reveja aqui a atriz na novela «Festa é Festa»: