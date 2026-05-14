«Sinto-me como se eu fosse o teu corpo»: a mensagem poderosa do viúvo de Maria João Abreu

Assinalam-se hoje cinco anos da morte de Maria João Abreu, uma das atrizes mais acarinhadas do panorama artístico português. Para marcar a data, o viúvo, João Soares, partilhou uma comovente mensagem nas redes sociais, onde relembra o amor que os uniu e a forma como sente que a atriz continua presente no seu dia a dia.

«Faz hoje 5 anos que partiste na tua viagem. 5 anos sem a tua carne, mas com a tua presença ao meu lado e a tua voz dentro de mim. A guiar-me na vida. Em tudo o que faço», começou por escrever. Num texto profundamente íntimo, João Soares descreve como sente Maria João Abreu a acompanhá-lo em cada momento, estendendo esse cuidado também à família e aos amigos mais próximos: «Todos os dias te sinto e sei que continuas a cuidar de mim, do Miguel, do Ricardo, do Matias, do Noah, da Xana, da mãe Cândida, do Gonçalo e de todos aqueles que amaste».

O viúvo sublinha ainda o carinho que continua a receber do público, reflexo do impacto que a atriz deixou em tantas vidas. «Todos os dias sinto o carinho que as pessoas sentem por ti, porque a transmitem para mim. Mesmo sem as conhecer, eles dizem-me isso. E eu gosto. Gosto muito porque fazem sentir-te viva. Próxima. Aqui, comigo», partilhou.

Numa das passagens mais tocantes da homenagem, João Soares confessa sentir-se como uma extensão da atriz : «Sinto-me como se eu fosse o teu corpo ou uma extensão de ti. Uma forma de perpetuação. De ti. Estarás sempre comigo. Seja qual for o capítulo da minha vida, estarás sempre comigo».

Maria João Abreu permanece, assim, como uma referência constante na sua vida: «Serás sempre a minha bitola. O meu fio-de-prumo. A minha balança. O meu farol. E a minha lanterna».

A mensagem termina com uma declaração eterna de amor e com as palavras que, segundo João Soares, melhor resumem o espírito com que a atriz viveu: «Ama-te-ei sempre. Estarás sempre comigo. A seguir o teu o que sempre disseste: “Amem-se. Vivam o agora em pleno. E amanhã logo se vê.”»

Veja a comovente publicação.

Reveja aqui uma das entrevistas mais emocionantes de João: