Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Sinto-me como se eu fosse o teu corpo»: a mensagem poderosa do viúvo de Maria João Abreu

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 11min
«Sinto-me como se eu fosse o teu corpo»: a mensagem poderosa do viúvo de Maria João Abreu - TVI

Cinco anos de saudade: João Soares recorda Maria João Abreu com uma emotiva homenagem

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Assinalam-se hoje cinco anos da morte de Maria João Abreu, uma das atrizes mais acarinhadas do panorama artístico português. Para marcar a data, o viúvo, João Soares, partilhou uma comovente mensagem nas redes sociais, onde relembra o amor que os uniu e a forma como sente que a atriz continua presente no seu dia a dia.

«Faz hoje 5 anos que partiste na tua viagem. 5 anos sem a tua carne, mas com a tua presença ao meu lado e a tua voz dentro de mim. A guiar-me na vida. Em tudo o que faço», começou por escrever. Num texto profundamente íntimo, João Soares descreve como sente Maria João Abreu a acompanhá-lo em cada momento, estendendo esse cuidado também à família e aos amigos mais próximos: «Todos os dias te sinto e sei que continuas a cuidar de mim, do Miguel, do Ricardo, do Matias, do Noah, da Xana, da mãe Cândida, do Gonçalo e de todos aqueles que amaste».

O viúvo sublinha ainda o carinho que continua a receber do público, reflexo do impacto que a atriz deixou em tantas vidas. «Todos os dias sinto o carinho que as pessoas sentem por ti, porque a transmitem para mim. Mesmo sem as conhecer, eles dizem-me isso. E eu gosto. Gosto muito porque fazem sentir-te viva. Próxima. Aqui, comigo», partilhou.

Numa das passagens mais tocantes da homenagem, João Soares confessa sentir-se como uma extensão da atriz: «Sinto-me como se eu fosse o teu corpo ou uma extensão de ti. Uma forma de perpetuação. De ti. Estarás sempre comigo. Seja qual for o capítulo da minha vida, estarás sempre comigo».

Maria João Abreu permanece, assim, como uma referência constante na sua vida: «Serás sempre a minha bitola. O meu fio-de-prumo. A minha balança. O meu farol. E a minha lanterna».

A mensagem termina com uma declaração eterna de amor e com as palavras que, segundo João Soares, melhor resumem o espírito com que a atriz viveu: «Ama-te-ei sempre. Estarás sempre comigo. A seguir o teu o que sempre disseste: “Amem-se. Vivam o agora em pleno. E amanhã logo se vê.”»

Veja a comovente publicação.

 

Reveja aqui uma das entrevistas mais emocionantes de João:

Relacionados

José Raposo deixa mensagem tocante a Maria João Abreu: «Sempre no coração»

José Raposo recorda com saudade a ex-mulher Maria João Abreu: «Alguém que é eterno»

Maria João Abreu partiu há quatro anos. José Raposo recorda-a e assegura: «Continuam a achar que ela aparece por aí»

Mais Vistos

Grávida e deslumbrante: Kelly Bailey rouba atenções com decote ousado

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Amor à Prova
ter, 10 mar
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno confronta Melanie sobre a droga e dá-lhe três opções

Amor à Prova
qua, 22 abr
3

Noivo de Maria Botelho Moniz impressiona com preparação para um dos momentos mais importantes da sua vida

ter, 12 mai
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Demolição da rua de Cris está nas mãos de Ana

Amor à Prova
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: A tão falada Vera procura emprego na clínica de David

Amor à Prova
ter, 12 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Rosa Maria bate em Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí bombástico em «Amor à Prova»: Para proteger Nico, Alice trava batalha legal de Cris

Amor à Prova
Ontem

Grávida e deslumbrante: Kelly Bailey rouba atenções com decote ousado

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela e Carlos Areia fazem anúncio tocante: «Há amores que nunca se substituem»

Ontem

Foi uma das atrizes mais cobiçadas dos anos 2000, aos 43 anos continua a tirar o fôlego

ter, 12 mai

Vem aí em «A Protegida»: Pai de Catarina revela ter um grande problema

A Protegida
seg, 11 mai
FORA DO ECRÃ

Lembra-se do Jota dos «4 taste»? A vida dele mudou e tem uma profissão surpreendente

Hoje

«Sinto-me como se eu fosse o teu corpo»: a mensagem poderosa do viúvo de Maria João Abreu

Hoje

Ficou conhecido como Cristiano em «Morangos com Açúcar». Hoje, está irreconhecível

Ontem

Rosa Bela e Carlos Areia fazem anúncio tocante: «Há amores que nunca se substituem»

Ontem

Grávida e deslumbrante: Kelly Bailey rouba atenções com decote ousado

A Fazenda
Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz impressiona com preparação para um dos momentos mais importantes da sua vida

ter, 12 mai
Mais Fora do Ecrã