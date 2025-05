Maria João Abreu partiu há quatro anos. José Raposo recorda-a e assegura: «Continuam a achar que ela aparece por aí»

Maria João Abreu faleceu a 13 de maio de 2021, aos 57 anos, vítima de um aneurisma cerebral que deixou o país em choque. Quatro anos depois da sua partida, o ator José Raposo, que foi casado com a atriz durante mais de duas décadas, fez questão de lhe prestar uma sentida homenagem nas redes sociais.

Uma lembrança cheia de amor e saudade

Foi através do Instagram que José Raposo partilhou um vídeo de Maria João Abreu, acompanhado de palavras comoventes:

“Faz 4 anos. E nós, os que foram abençoados por a terem tido na sua vida, continuam a achar que ela aparece por aí, a qualquer momento, a perguntar se ‘é preciso alguma coisa?’… Um beijo João, onde quer que te encontres 🌹”

A publicação emocionou milhares de seguidores, que inundaram a caixa de comentários com mensagens de saudade e carinho. Entre anónimos e figuras públicas, os elogios à atriz multiplicaram-se: «A enorme João! ❤️❤️❤️ Saudades!”, “Grande mulher e atriz”, “Enquanto houver memória, a João viverá sempre. Obrigada 🌹❤️”.

Uma artista que marcou várias gerações

Maria João Abreu foi uma das atrizes mais queridas do público português. Reconhecida pelo seu talento, versatilidade e enorme generosidade, deixou um legado inapagável na televisão, no teatro e no coração de quem a conheceu — pessoal ou profissionalmente.

José Raposo e Maria João Abreu mantiveram uma relação de amizade muito próxima mesmo após o divórcio, partilhando dois filhos e uma vida de cumplicidade e respeito mútuo. A homenagem do ator reforça o carinho eterno que continua a sentir por aquela que foi, e será sempre, uma figura marcante na sua vida.

Recorde a artista numa interpretação em «A Tua Cara não me é estranha», na TVI: