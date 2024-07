Maria João Costa, autora de «Cacau», reage aos últimos acontecimentos: «Fico feliz com as reações»

Esta quarta-feira, 24 de julho de 2024, Maria João Costa falou sobre a reação do público à polémica morte da personagem Justino (António Capelo), em «Cacau».

«Incrível como a morte do Justino continua a mexer com o público lá em casa! Fico feliz com as reações», começou por escrever.

Depois, revelou o que defende e de como usou isso na história: «Sempre defendi personagens seniores nas novelas, sobretudo porque sempre quis ver no ecrã famílias onde temos todas as gerações presentes. Tenho-as em quase todas as minhas novelas. Parece-me contraditório que apesar de estarmos numa época em que as pessoas vivem cada vez até mais tarde e cada vez melhor, ainda assim correm o risco de se sentir excluídas socialmente, já que a vida está feita para os mais novos. O etarismo é um tema, e tem de ser falado, razão pela qual me emocionam tantas reações à partida do Justino, uma personagem que pelo seu caráter e valores criou tanta empatia com os portugueses e ensinou tanto a todos».

«Obrigada a todos os que estão desse lado a vibrar com a nossa história», concluiu em forma de agradecimento.

Recorde-se que, dias antes, a autora da novela, decidiu fazer um vídeo, no Instagram, onde revela o que se pode esperar depois deste acontecimento:

Sem rodeios, Maria João Costa deixou garantias do que poderá acontecer a algumas personagens.