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Vem aí em «Terra Forte»: Glória declara guerra a Delfina e lança Rosa Maria para a presidência do Ninho

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:03
Vem aí em «Terra Forte»: Glória declara guerra a Delfina e lança Rosa Maria para a presidência do Ninho - TVI

Não há sossego à vista.

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Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) fica nervosa com as possíveis ações de Glória (Maria João Pinho) para a tirar do Ninho, enquanto Rufino (Vitor Norte) garante que ela é intocável.

Glória afirma a Rosa Maria (Custódia Gallego) que juntas vão conseguir afastar Delfina da presidência do Ninho. Álvaro (José Wallenstein) fica confuso com a conversa e com a situação de Glória. 

Mais tarde. Rosa Maria e Glória preparam-se para enfrentar o Ninho, confiantes na discussão que se aproxima. Delfina e Sónia confrontam-na, mas Rosa Maria defende-a e acusa Delfina de fraude eleitoral.

Glória anuncia que conseguiu trazer Rosa Maria para a disputa da presidência do Ninho, com Flor como vice. Rufino prevê uma vitória.

Recorde-se que Rosa Maria tem uma relação com Álvaro:

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