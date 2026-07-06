Vem aí em «Terra Forte»: Glória declara guerra a Delfina e lança Rosa Maria para a presidência do Ninho

Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) fica nervosa com as possíveis ações de Glória (Maria João Pinho) para a tirar do Ninho, enquanto Rufino (Vitor Norte) garante que ela é intocável.

Glória afirma a Rosa Maria (Custódia Gallego) que juntas vão conseguir afastar Delfina da presidência do Ninho. Álvaro (José Wallenstein) fica confuso com a conversa e com a situação de Glória.

Mais tarde. Rosa Maria e Glória preparam-se para enfrentar o Ninho, confiantes na discussão que se aproxima. Delfina e Sónia confrontam-na, mas Rosa Maria defende-a e acusa Delfina de fraude eleitoral.

Glória anuncia que conseguiu trazer Rosa Maria para a disputa da presidência do Ninho, com Flor como vice. Rufino prevê uma vitória.

Recorde-se que Rosa Maria tem uma relação com Álvaro: