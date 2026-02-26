Vem aí em «Terra Forte»: Glória vira-se contra Marcus e denuncia-o para salvar Vivi

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) explica a Glória e Rufino (Vitor Norte) que Vivi (Sofia Nicholson) simulou a sua morte para ajudar a família com as dívidas, deixando-lhes receber o dinheiro dos seguros de vida que tinha feito. Glória (Maria João Pinho) está em choque, negando ao irmão que alguma vez Vivi lhe tenha falado desses seus planos.

Álvaro assevera a Glória e Rufino não haver dúvidas nenhumas sobre Vivi estar viva por ter sido uma pessoa que ele conhece que a acolheu todo aquele tempo, e Vivi ia voltar hoje para casa para desmanchar aquele plano, mas acabou por desaparecer misteriosamente. Glória sente-se mal e cai desmaiada no chão.

Glória recobra os sentidos. Arranja uma desculpa para afastar Sónia (Mafalda Tavares) dali e conta a Álvaro e Rufino que já sabia dessa possibilidade de Vivi estar viva, podendo também saber onde ela está agora.

Álvaro descai-se que é em casa de Armando que Vivi tem estado a viver. Glória refere que nesse caso Marcus (Vitor Hugo) lhe mentiu mesmo quando disse que não era ela que lá estava. Rufino diz ser óbvio que Marcus raptou Vivi, precisando de irem já ao sítio onde Glória diz que ela pode estar. Álvaro diz que vai pedir a Sammy que vá com eles.