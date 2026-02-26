Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vira-se contra Marcus e denuncia-o para salvar Vivi

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:23
Vem aí em «Terra Forte»: Glória vira-se contra Marcus e denuncia-o para salvar Vivi - TVI

É o fim da aliança.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) explica a Glória e Rufino (Vitor Norte) que Vivi (Sofia Nicholson) simulou a sua morte para ajudar a família com as dívidas, deixando-lhes receber o dinheiro dos seguros de vida que tinha feito. Glória (Maria João Pinho) está em choque, negando ao irmão que alguma vez Vivi lhe tenha falado desses seus planos.

Álvaro assevera a Glória e Rufino não haver dúvidas nenhumas sobre Vivi estar viva por ter sido uma pessoa que ele conhece que a acolheu todo aquele tempo, e Vivi ia voltar hoje para casa para desmanchar aquele plano, mas acabou por desaparecer misteriosamente. Glória sente-se mal e cai desmaiada no chão.

Glória recobra os sentidos. Arranja uma desculpa para afastar Sónia (Mafalda Tavares) dali e conta a Álvaro e Rufino que já sabia dessa possibilidade de Vivi estar viva, podendo também saber onde ela está agora.

Álvaro descai-se que é em casa de Armando que Vivi tem estado a viver. Glória refere que nesse caso Marcus (Vitor Hugo) lhe mentiu mesmo quando disse que não era ela que lá estava. Rufino diz ser óbvio que Marcus raptou Vivi, precisando de irem já ao sítio onde Glória diz que ela pode estar. Álvaro diz que vai pedir a Sammy que vá com eles.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Vini consegue salvar Vivi das mãos de Marcus?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Marcus encurrala Vivi: «Como é que foi parar à casa do Armando?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Com Vivi amordaçada, Marcus exige explicações

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Armando pressente o pior sobre Vivi: «Alguma coisa não correu bem»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy ataca a mulher: «O que sai da tua boca nem sempre é verdade»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
1

Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vira-se contra Marcus e denuncia-o para salvar Vivi

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Terra Forte
qua, 11 fev
4

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Ontem
5

Inês Curado

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Doença de Afonso não tem cura

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Terra Forte
Hoje

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
Ontem

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Ontem

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara desmascara Alice e ameaça contar tudo

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Atores mostram-se preocupados com saúde de uma grande artista: «As melhoras rainha»

Hoje

Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

Ontem

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

Ontem

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
Ontem

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Ontem

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Ontem
Mais Fora do Ecrã