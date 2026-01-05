Vem aí «Terra Forte»: Glória confessa tudo, mas Rosa Maria não se deixa convencer

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) procura Álvaro e abre o coração, questionando se fará bem em afastar-se de Marcus (Vitor Hugo). Acaba por revelar que a relação entre os dois está em crise, confessando que Marcus perdeu o interesse sexual desde que vivem juntos. Álvaro tenta amenizar a situação, justificando o comportamento de Marcus com os muitos problemas que enfrenta.

Ainda assim, Álvaro (José Wallenstein) insiste para que Glória procure o perdão de Rosa Maria pela traição a Vivi, lembrando-lhe que ela é uma figura respeitada no bairro e que, com o tempo, todos acabarão por aceitar a relação com Marcus.

Determinada a defender-se, Glória confronta Rosa Maria (Custódia Gallego) e admite que errou ao ter sido amante de Marcus durante tantos anos. No entanto, garante que, apesar de tudo, nunca destruiu o casamento dele com Vivi (Sofia Nicholson).. A reação de Rosa Maria é de total surpresa.

Glória vai ainda mais longe e afirma que impediu o divórcio de Marcus precisamente para proteger Vivi. Rosa Maria, porém, lança uma suspeita perturbadora ao insinuar que Marcus poderia ter feito mal à esposa. Incapaz de lidar com a acusação, Glória abandona o confronto visivelmente irritada.