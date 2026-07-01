Vem aí em «Terra Forte»: Após confessar traição, Glória é agredida por Carla

Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) fica furiosa ao pensar que José (Paulo Calatré) já se envolvia com Glória (Maria João Pinho) durante o casamento e sai decidida a confrontá-la. Moreira vai atrás dela preocupado.
Carla aparece no Ninho e confronta Glória diretamente sobre o caso com José. Ela fica tensa.
Glória admite a Carla que teve um caso com José, mas garante que ele já se considerava livre. Carla agride-a e sai furiosa, enquanto Sónia e Moreira acham que Glória mereceu.
Recorde um dos beijos entre os dois, enquanto José ainda era casado: