Vem aí «Terra Forte»: GPS revela localização de Marcus… mas perseguição acaba em acidente

Em «Terra Forte», o homem do motelito já contou a Glória (Maria João Pinho) e Babi (Melissa Matos) que Marcus (Vitor Hugo) fugiu no seu carro e explica que poderá localizá-lo, pois instalou no veículo um dispositivo GPS. As duas concordam em ir atrás dele, levando consigo o carro de Marcus.

Entretanto, Sammy (José Fidalgo) liga a Sammy (José Fidalgo) para informar que o carro de Marcus foi localizado no centro da cidade, dizendo que lhe vai enviar a localização exata.

Enquanto isso, Babi e Glória seguem a pista com a ajuda do homem do motelito. No entanto, durante o percurso, um carro embate violentamente contra eles, e o telemóvel do homem é projetado pela janela, acabando por se partir no chão.