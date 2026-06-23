Vem aí em «Terra Forte»: Glória e José dão um passo importante na relação

Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) conta a António (João Catarré) que Carla (Marina Albuquerque) aceitou surpreendentemente bem a ideia de se separarem, assentindo que o casamento deles cada vez fazia menos sentido. Ambos concordam que Carla deverá estar em breve a pedir a José para não darem aquele passo. Glória (Maria João Pinho) liga para José para se encontrarem já. José sorri feliz.

Glória beija sem perder tempo José, dizendo que estava há muito tempo ansiosa por aquilo. José corresponde surpreso.

No dia seguinte, António sorri divertido a olhar para o ar arrasado de José, que admite que não dormiu nada por ter passado a noite com Glória.

Recorde-se que José tinha prometido separar-se de Carla e que cumpriu com o prometido: