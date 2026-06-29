Vem aí em «Terra Forte»: Glória faz confissão bombástica e é acusada de destruir mais um casamento

Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) entra à procura de Glória e pergunta-lhe diretamente se foi ela quem contou a Álvaro (José Wallenstein) sobre a outra mulher de António (João Catarré).

Glória admite que contou a Álvaro sobre a possível relação de António com Débora. Sónia (Mafalda Tavares) ouve tudo e vai contar a Delfina (Elsa Galvão) e Rufino.

Sónia, Delfina e Rufino concluem que Glória destruiu mais um casamento ao envolver-se com José. Sónia liga a Moreira para lhe contar a traição.

Recorde-se que José contou tudo a Glória com medo de perdê-la: