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Vem aí em «Terra Forte»: Glória faz confissão bombástica e é acusada de destruir mais um casamento

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 7min
Vem aí em «Terra Forte»: Glória faz confissão bombástica e é acusada de destruir mais um casamento - TVI

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Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) entra à procura de Glória e pergunta-lhe diretamente se foi ela quem contou a Álvaro (José Wallenstein) sobre a outra mulher de António (João Catarré).

Glória admite que contou a Álvaro sobre a possível relação de António com Débora. Sónia (Mafalda Tavares) ouve tudo e vai contar a Delfina (Elsa Galvão) e Rufino.

Sónia, Delfina e Rufino concluem que Glória destruiu mais um casamento ao envolver-se com José. Sónia liga a Moreira para lhe contar a traição.

Recorde-se que José contou tudo a Glória com medo de perdê-la:

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