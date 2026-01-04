Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Um frente a frente emocionante.

Marcus (Vitor Hugo) regressa e confirma a Glória (Maria João Pinho) que assinou o acordo com Armando (Ricardo Carriço), ficando sem nada. Apesar disso, Glória garante que estará ao seu lado. No entanto, o momento é interrompido pela chegada de Rufino, que não poupa críticas aos dois, acusando-os de traição a Vivi (Sofia Nicholson).

Rufino continua a censurar Glória e Marcus, enquanto Kadu, que escuta a conversa, se sente profundamente traído. Indignado, acusa-os de estarem a casar pelos motivos errados e afasta-se furioso. Num momento de grande tensão, Glória empurra Rufino com força.

Mais tarde, Glória confronta Rufino por ter exposto a sua relação com Marcus a Kadu da pior forma possível. Em lágrimas, é amparada por Marcus, que tenta levá-la dali. Rufino mantém-se firme, sem demonstrar qualquer sentimento de culpa, enquanto Sónia se aproxima, curiosa com a situação.

Ao saber, através de Sónia, que Rufino fez Glória chorar, Álvaro (José Wallenstein) reage com fúria e proíbe-o de voltar ao Ninho. Sónia afirma que não está contra Glória e reconhece a sua bondade, enquanto Álvaro defende que a irmã apenas tentou salvar o casamento de Vivi com Marcus. Determinada, Sónia promete tentar melhorar a imagem de Glória junto dos outros.

 

