Bomba em «Terra Forte»: Testemunha envolve Glória no caso de Vivi

Em «Terra Forte», todos dizem aos filhos de Vivi (Sofia Nicholson) para irem para casa, com Rufino (Vitor Norte) a pedir ajuda a Armando (Ricardo Carriço) e Álvaro (José Wallenstein) para fazerem o homem do motelito falar. Vini (Gustavo Alves) recusa a Glória (Maria João Pinho) que ela os acompanhe. Glória fica afetada, entrando disparada na roulotte.

Glória tenta recompor-se a pensar que Vivi vai perdoá-la pela sua traição. Bingo entra e encosta-se a Glória, deixando-a surpresa.

Armando, Álvaro, Sammy, Rufino e Rosa Maria seguem apressados para o carro por já terem tido a confirmação que Marcus saiu dali. Sammy diz poder conseguir localizar o carro de Marcus (Vitor Hugo) com os seus contactos na polícia.

Homem do motelito fica amarrado à árvore, sendo agora pressionado por Babi para contar o que sabe, enquanto filma tudo. Homem do motelito diz a Babi (Melissa Matos) que foi com Glória que viu Marcus. Glória explica a Babi que percebeu que Vivi podia estar ali na roulotte, mas aquele homem mentiu a dizer que tinha havido um problema na canalização para ela não entrar, dizendo ameaçadora ao homem querer saber agora a verdade. Babi filma tudo interessada.