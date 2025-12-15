Vem aí «Terra Forte»: Dinheiro do seguro de Vivi atrasa e Marcus fica em alerta

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) revela a Glória (Maria João Pinho) que, segundo os advogados, ainda faltarão alguns meses até conseguir aceder ao dinheiro do seguro relativo à morte de Vivi (Sofia Nicholson). Nesse momento, Álvaro aparece e questiona Marcus sobre o estado da sua relação com Glória, deixando-o surpreendido com a abordagem.

Álvaro (José Wallenstein) deixa claro que só aceitará que Marcus continue ao lado de Glória se ele demonstrar capacidade para gerir o dinheiro que irá receber, mostrando-se até disponível para ajudá-lo a fazer os investimentos necessários.

Mais tarde, Álvaro conta a Glória que avisou Marcus de que não permitirá que ele continue com ela caso gaste de forma irresponsável a indemnização. O ambiente torna-se mais tenso quando Álvaro lança um olhar desconfiado para Dani, que chega acompanhada por Dudu e pede para falar com ele em privado.

Recorde-se da homenagem de Maria de Fátima a Vivi: