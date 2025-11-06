Vem aí em «Terra Forte»: Glória bate em Marcus

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) bebe desconsolado enquanto vê notícias na televisão sobre a Komibem, angustiado por não ver nenhuma saída. Vivi (Sofia Nicholson) diz-lhe que tem de começar a pensar em arranjar trabalho, dizendo que mais uma vez é ela que tem de resolver os problemas da família. Glória (Maria João Pinho) bate à porta. Vivi começa a analisar uma pasta com os seguros de vida da família.

Glória bate em Marcus a dizer que ele a enganou com a promessa de um dia ficarem juntos quando afinal deu isso sim cabo da família. Glória sai a avisar Marcus que nunca mais a vê se não ajudar Vivi e a família a recomporem-se.

De relembrar que Glória e Marcus são amantes: