Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é apanhado e detido pela polícia

Em «Terra Forte», Rodrigo fala ao telefone sobre Marcus (Vitor Hugo) ter sido localizado, avisando para não prenderem a mulher que está com ele.

Glória (Maria João Pinho) está muito tensa com Marcus, que ainda dorme. Dois polícias federais chegam e prendem Marcus, dizendo que ele está acusado de fraude, sequestro e tentativa de homicídio. Marcus sai algemado e Glória desaba a chorar para descomprimir.

Álvaro (José Wallenstein) recebe chamada de Glória a dizer estar tudo bem com ela e que Marcus foi preso.

Recorde-se que Glória tinha fugido com ele para conseguir que a polícia soubesse a sua localização e o prendesse: