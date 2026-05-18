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Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é apanhado e detido pela polícia

  • TVI Novelas
  • Há 45 min
Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é apanhado e detido pela polícia - TVI

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Em «Terra Forte», Rodrigo fala ao telefone sobre Marcus (Vitor Hugo) ter sido localizado, avisando para não prenderem a mulher que está com ele.

Glória (Maria João Pinho) está muito tensa com Marcus, que ainda dorme. Dois polícias federais chegam e prendem Marcus, dizendo que ele está acusado de fraude, sequestro e tentativa de homicídio. Marcus sai algemado e Glória desaba a chorar para descomprimir.

Álvaro (José Wallenstein) recebe chamada de Glória a dizer estar tudo bem com ela e que Marcus foi preso.

Recorde-se que Glória tinha fugido com ele para conseguir que a polícia soubesse a sua localização e o prendesse: 

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