Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Plano de Glória e Marcus é descoberto

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:15
Vem aí em «Terra Forte»: Plano de Glória e Marcus é descoberto

Há quem já saiba tudo.

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) e Glória (Maria João Pinho) ponderam a possibilidade de casar, mas Glória acaba por atacar o companheiro a dizer não acreditar que ele seja capaz de dar aquele passo depois de anos de promessas. Kadu (Vicente Ramirez), ouve a conversa e fica atónito.

Marcus e Glória dizem a Kadu que a ideia de casarem foi apenas uma possibilidade levantada por Álvaro, não sendo para levar a sério. Kadu sai sem se despedir de Glória, que fica angustiada.

Recorde-se que Glória e Marcus são amantes já há muito tempo:

