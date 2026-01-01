Vem aí em «Terra Forte»: Plano de Glória e Marcus é descoberto

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) e Glória (Maria João Pinho) ponderam a possibilidade de casar, mas Glória acaba por atacar o companheiro a dizer não acreditar que ele seja capaz de dar aquele passo depois de anos de promessas. Kadu (Vicente Ramirez), ouve a conversa e fica atónito.

Marcus e Glória dizem a Kadu que a ideia de casarem foi apenas uma possibilidade levantada por Álvaro, não sendo para levar a sério. Kadu sai sem se despedir de Glória, que fica angustiada.

Recorde-se que Glória e Marcus são amantes já há muito tempo: