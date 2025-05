Maria Rueff mostra-se muito orgulhosa «pela escolha tão nobre» da filha

Maria Rueff viveu um momento de enorme orgulho e emoção no passado dia 24 de maio. A atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia especial ao lado da filha, Laura, de 21 anos, que acaba de concluir a sua formação académica na área da Psicologia.

De recordar que Laura é filha do ator José Pedro Vasconcelos, com quem a atriz esteve casada.

Na imagem, vê-se Laura a segurar o diploma de finalista, símbolo de um percurso que, segundo Maria Rueff, foi feito com dedicação, inteligência e uma profunda consciência social. Com palavras sentidas, a atriz assinalou o momento com uma mensagem carregada de ternura e admiração:

A rebentar de orgulho pelo teu brilhante percurso académico, e pela escolha tão nobre que fizeste de cursar Psicologia, servindo os outros, numa das áreas mais frágeis da nossa saúde — a saúde mental".

Uma mensagem de amor e sabedoria

Para além de elogiar a escolha da filha, Maria Rueff deixou ainda um conselho carregado de valor emocional, evocando uma das obras mais marcantes da literatura:

Não te esqueças nunca @laura_rueff, por mais ferramentas técnicas que agora tenhas, que ‘só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos’, como aprendeste, tão pequenina, no Principezinho de Saint-Exupéry e no que te foi dado ver à tua volta".

A atriz terminou a mensagem com um desejo profundo de felicidade para o futuro da filha, deixando claro que, independentemente do rumo que a vida tomar, estará sempre ao lado dela:

A vida, meu Amor, começa agora. Que te acompanhe toda a sorte do mundo. Eu estarei sempre contigo!".

Uma onda de carinho nas redes sociais

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de apoio, admiração e parabéns. Os seguidores de Maria Rueff mostraram-se tocados pelas palavras da atriz e encantados com a cumplicidade entre mãe e filha: «Que orgulho ❤️», «Muitos parabéns às duas ❤️», «Que orgulho mesmo 😍», «❤️👏👏👏 Muitos parabéns!!!» — foram apenas alguns dos comentários que inundaram a publicação.