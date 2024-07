Maria Sampaio pede conselho: «Alguém me diga como parar? É a melhor coisa do mundo»

Na sexta-feira, 21 de junho de 2024, Maria Sampaio partilhou um vídeo, enquanto dava de mamar à filha, Caetana Luís.

Na publicação, a atriz questiona como é pode fazer para parar de amamentar, sendo que «é a melhor coisa do mundo»:

«Alguém me diga como parar? Pq não sei como?! É a melhor coisa do mundo», escreveu a atriz na descrição.

As seguidoras identificaram-se com este situação e responderam: «Não paras. É ela que para. Nós só choramos quando chega o dia. Que saudades.», «Sem dúvidas é a melhor coisa do mundo vou deixar quando ambas tivermos preparadas», «Estou com o mesmo dilema!».

Caetana Luís, que celebra dois anos de vida a 27 de outubro de 2024, é fruto da relação da atriz com o bailarino e ator Gonçalo Cabral.