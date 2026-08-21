«Mulherão»: Maria Sampaio arranca suspiros de biquíni e surpreende ao lado de companhia especial

Maria Sampaio voltou a chamar as atenções nas redes sociais com uma nova partilha feita durante uns dias de descanso no Gerês. Entre paisagens naturais, mergulhos e momentos em família, a atriz mostrou-se descontraída, feliz e em excelente forma física, recebendo uma verdadeira chuva de elogios dos seguidores.

Nas fotografias partilhadas, Maria Sampaio surge de biquíni, muito sensual, e a tomar duche. E em algumas, aparece muito bem acompanhada.

A publicação não demorou a gerar reações e muitos seguidores fizeram questão de comentar as novas fotografias da atriz. Entre as mensagens deixadas na caixa de comentários destacam-se elogios como "Estás uma brasa 🔥🔥🔥🔥🔥" e ainda "Estás fantástica 🔥🔥🔥🔥 mulherão!".

Companhia especial nas férias

As imagens mostram também momentos passados ao lado da filha e de uma companhia especial, um detalhe que não passou despercebido aos seguidores mais atentos. No entanto, quem acompanha Maria Sampaio sabe que se trata de André Cabral, tio da filha da atriz e presença habitual em vários momentos familiares.

A atriz, que mantém uma relação próxima com os fãs através das redes sociais, continua a partilhar vários momentos do seu dia a dia, incluindo viagens, projetos profissionais e instantes passados em família.

Recorde-se que Maria Sampaio e o ex-namorado Gonçalo Cabral estiveram juntos durante cerca de uma década. Da relação nasceu Caetana Luís (carinhosamente tratada por Calu).

A separação acabou por gerar bastante mediatismo, sobretudo devido aos rumores que circularam na altura. Entretanto, Gonçalo Cabral já assumiu publicamente uma nova relação amorosa com Daniela Lázaro.