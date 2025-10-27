Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Este fim de semana foi de celebração para Maria Sampaio, que comemorou o terceiro aniversário da filha, Caetana. A atriz, visivelmente orgulhosa, partilhou no Instagram vários registos do evento, mostrando momentos de alegria, ternura e muita diversão.

Nas fotografias, é possível ver Caetana a apagar as velas do seu bolo, acompanhada de Maria Sampaio e de outra pessoa que, à primeira vista, poderia ser o pai da menina, Gonçalo Cabral. No entanto, trata-se de André Cabral, irmão gémeo do ator.

A atriz publicou um carrossel de fotografias que retrata a festa em família, repleta de sorrisos, abraços, gargalhadas e momentos de diversão, incluindo trampolins e brincadeiras. Na legenda, Maria Sampaio escreveu: «O melhor de mim! 3 anos! 19 de Outubro foi o seu dia mas festejamos o mês todo, a vida toda! Obrigada a todos os que têm estado presentes na nossa vida, principalmente nos últimos tempos! 💕💕💕 Sem vocês não seria a mesma coisa! Obrigada ao @jumpyard_lisboa melhor party de sempre e à @docemargarida.oficial que nos adoça a boca com os melhores bolos de sempre.»

Os seguidores não deixaram de reagir com carinho e mensagens de parabéns. Entre os comentários, destacaram-se: “Muitos parabéns querida Maria!!!! Tão bonitas 💕💗💕💗 Mil beijinhos :)”, “Minha Fofinha 😍 parabéns”, “❤️❤️❤️❤️ parabéns parabéns parabéns. Mta saúde querida Calu ❤️”, “Tão Linda 💕 parabéns 🎂🎉” e “Parabéns minha linda Caetanaaaaa”.

A celebração do aniversário de Caetana revelou-se, assim, um momento de união familiar e alegria contagiante, refletindo o carinho e a cumplicidade entre Maria Sampaio, a filha e todos os familiares presentes.

