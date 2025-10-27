Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 1min
Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial - TVI

Uma fotografia de família que está a dar que falar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Este fim de semana foi de celebração para Maria Sampaio, que comemorou o terceiro aniversário da filha, Caetana. A atriz, visivelmente orgulhosa, partilhou no Instagram vários registos do evento, mostrando momentos de alegria, ternura e muita diversão.

Nas fotografias, é possível ver Caetana a apagar as velas do seu bolo, acompanhada de Maria Sampaio e de outra pessoa que, à primeira vista, poderia ser o pai da menina, Gonçalo Cabral. No entanto, trata-se de André Cabral, irmão gémeo do ator.

A atriz publicou um carrossel de fotografias que retrata a festa em família, repleta de sorrisos, abraços, gargalhadas e momentos de diversão, incluindo trampolins e brincadeiras. Na legenda, Maria Sampaio escreveu: «O melhor de mim! 3 anos! 19 de Outubro foi o seu dia mas festejamos o mês todo, a vida toda! Obrigada a todos os que têm estado presentes na nossa vida, principalmente nos últimos tempos! 💕💕💕 Sem vocês não seria a mesma coisa! Obrigada ao @jumpyard_lisboa melhor party de sempre e à @docemargarida.oficial que nos adoça a boca com os melhores bolos de sempre.»

Os seguidores não deixaram de reagir com carinho e mensagens de parabéns. Entre os comentários, destacaram-se: “Muitos parabéns querida Maria!!!! Tão bonitas 💕💗💕💗 Mil beijinhos :)”, “Minha Fofinha 😍 parabéns”, “❤️❤️❤️❤️ parabéns parabéns parabéns. Mta saúde querida Calu ❤️”, “Tão Linda 💕 parabéns 🎂🎉” e “Parabéns minha linda Caetanaaaaa”.

A celebração do aniversário de Caetana revelou-se, assim, um momento de união familiar e alegria contagiante, refletindo o carinho e a cumplicidade entre Maria Sampaio, a filha e todos os familiares presentes.

Reveja aqui uma das conversas mais emocionantes da atriz.

Relacionados

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Mais Vistos

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Hoje
1

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
qui, 23 out
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou

Terra Forte
ter, 21 out
4

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 24 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Conheça o cúmplice de Maria de Fátima no golpe a Flor

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
Ontem

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
Hoje

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

A Protegida
Ontem

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Terra Forte
sáb, 25 out
FORA DO ECRÃ

Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Hoje

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Hoje

Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

Hoje

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Hoje

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Hoje
Mais Fora do Ecrã