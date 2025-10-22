Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

A atriz Maria Sampaio, conhecida do grande público por dar vida a Valquíria na novela da TVI «Festa é Festa», voltou a encantar os seus seguidores nas redes sociais com um momento terno e cheio de amor. A artista, sempre genuína e bem-disposta, partilhou nos stories do Instagram um vídeo divertido e cúmplice ao lado da sua filha, Caetana Luís, de apenas três anos.

Caetana, fruto da relação anterior de Maria Sampaio com Gonçalo Cabral, nasceu em outubro de 2022 e é já uma presença constante nas partilhas carinhosas da mãe. Desta vez, o vídeo mostrou a menina a brincar alegremente na sala, mesmo estando doente com varicela, o que não a impediu de espalhar sorrisos e energia. Vestida de princesa da Disney, a pequena Caetana surge a dançar, radiante, enquanto a mãe a incentiva com ternura.

Entre risos e encanto, Maria Sampaio não escondeu o orgulho e o amor ao ver a filha tão bem-disposta, deixando no vídeo uma frase cheia de doçura: «Mostra lá o vestido da Ana, dança!»

Conhecida pela sua irreverência, alegria contagiante e enorme proximidade com o público, Maria Sampaio continua a ser uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa. A atriz demonstra que consegue equilibrar o humor e a energia que a caracterizam com uma faceta ternurenta, cuidadora e profundamente amorosa enquanto mãe.

Este pequeno momento captado nas redes sociais é, afinal, uma bonita recordação de que a felicidade se encontra nas coisas simples, nos gestos genuínos e no amor incondicional entre mãe e filha.