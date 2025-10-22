Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 26min
Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador - TVI

Revelamos tudo.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

A atriz Maria Sampaio, conhecida do grande público por dar vida a Valquíria na novela da TVI «Festa é Festa», voltou a encantar os seus seguidores nas redes sociais com um momento terno e cheio de amor. A artista, sempre genuína e bem-disposta, partilhou nos stories do Instagram um vídeo divertido e cúmplice ao lado da sua filha, Caetana Luís, de apenas três anos.

Caetana, fruto da relação anterior de Maria Sampaio com Gonçalo Cabral, nasceu em outubro de 2022 e é já uma presença constante nas partilhas carinhosas da mãe. Desta vez, o vídeo mostrou a menina a brincar alegremente na sala, mesmo estando doente com varicela, o que não a impediu de espalhar sorrisos e energia. Vestida de princesa da Disney, a pequena Caetana surge a dançar, radiante, enquanto a mãe a incentiva com ternura.

Entre risos e encanto, Maria Sampaio não escondeu o orgulho e o amor ao ver a filha tão bem-disposta, deixando no vídeo uma frase cheia de doçura: «Mostra lá o vestido da Ana, dança!»

Conhecida pela sua irreverência, alegria contagiante e enorme proximidade com o público, Maria Sampaio continua a ser uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa. A atriz demonstra que consegue equilibrar o humor e a energia que a caracterizam com uma faceta ternurenta, cuidadora e profundamente amorosa enquanto mãe.

Reveja aqui uma das conversas mais emocionantes da atriz.

Este pequeno momento captado nas redes sociais é, afinal, uma bonita recordação de que a felicidade se encontra nas coisas simples, nos gestos genuínos e no amor incondicional entre mãe e filha.

 

Relacionados

«É duro aceitar a realidade»: Noivo de Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata honra amigo com gesto inesquecível

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre

Mais Vistos

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Ontem
1

Filho de Maria Botelho Moniz volta a receber elogios e a derreter a internet: «Ele é desenhado»

ter, 20 mai
2

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
3

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

seg, 20 out
4

«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre

Ontem
5

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

qua, 28 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Terra Forte
Hoje

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

A Fazenda
Ontem

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Hoje

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

Hoje

«É duro aceitar a realidade»: Noivo de Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata honra amigo com gesto inesquecível

Hoje

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Ontem

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Ontem
Mais Fora do Ecrã