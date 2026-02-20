Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Maria Sampaio, de 41 anos. A atriz enfrentou momentos difíceis após o fim do casamento com Gonçalo Cabral, mas agora encontra-se mais tranquila e decidiu focar-se em si mesma, resolvendo um desconforto que ganhou depois do nascimento de Caetana, a filha de três anos e meio.

Para isso, Maria Sampaio submeteu-se a uma operação cirúrgica, uma mastopexia. Nas suas redes sociais, revelou: "Vou levantar as maminhas, porque dei de mamar durante dois anos e mais um ano a Caetana sempre a puxar-me as maminhas, ficaram uns ‘saquinhos de chá’. Vim cá ao doutor e pedi para levantar um bocadinho" No entanto, após ouvir os conselhos do médico, teve de colocar também próteses mamárias:

"Mas o que é que ele disse? Não vai dar só um bocadinho. Quem faz uma mastopexia geralmente é quem tem o peito muito grande e consegue levantar e fica com peito. No meu caso, como tenho um peito pequeno, vou ter de pôr próteses"

Maria fez questão de sublinhar que este não era o objetivo inicial, mas que se tornou necessário para obter um resultado esteticamente agradável: "Vou fazer mastopexia com prótese pequenina, ok, natural. O meu objetivo não era aumentar o peito, mas sim só levantá-lo"

Antes do procedimento, estava nervosa, mas a operação já foi realizada e correu na perfeição. Em vídeo partilhado na noite de quinta-feira, 19 de fevereiro, a atriz afirmou: "Já acordei, estou tranquilassa, zero dor, está tudo ok. E pronto, não custa nada"