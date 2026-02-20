Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 34min
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação» - TVI

O testemunho sincero da atriz.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Maria Sampaio, de 41 anos. A atriz enfrentou momentos difíceis após o fim do casamento com Gonçalo Cabral, mas agora encontra-se mais tranquila e decidiu focar-se em si mesma, resolvendo um desconforto que ganhou depois do nascimento de Caetana, a filha de três anos e meio.

Para isso, Maria Sampaio submeteu-se a uma operação cirúrgica, uma mastopexia. Nas suas redes sociais, revelou: "Vou levantar as maminhas, porque dei de mamar durante dois anos e mais um ano a Caetana sempre a puxar-me as maminhas, ficaram uns ‘saquinhos de chá’. Vim cá ao doutor e pedi para levantar um bocadinho" No entanto, após ouvir os conselhos do médico, teve de colocar também próteses mamárias:
"Mas o que é que ele disse? Não vai dar só um bocadinho. Quem faz uma mastopexia geralmente é quem tem o peito muito grande e consegue levantar e fica com peito. No meu caso, como tenho um peito pequeno, vou ter de pôr próteses"

Maria fez questão de sublinhar que este não era o objetivo inicial, mas que se tornou necessário para obter um resultado esteticamente agradável: "Vou fazer mastopexia com prótese pequenina, ok, natural. O meu objetivo não era aumentar o peito, mas sim só levantá-lo"

Antes do procedimento, estava nervosa, mas a operação já foi realizada e correu na perfeição. Em vídeo partilhado na noite de quinta-feira, 19 de fevereiro, a atriz afirmou: "Já acordei, estou tranquilassa, zero dor, está tudo ok. E pronto, não custa nada"

 

 

Relacionados

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Mais Vistos

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem
1

Sharam Diniz

17 nov 2025
2

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
4

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set 2025
5

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Amor à Prova
Hoje

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Hoje

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

A Fazenda
Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Hoje

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

A Fazenda
Hoje

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem
Mais Fora do Ecrã