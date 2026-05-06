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Maria Sampaio atinge marco histórico e celebra de forma insólita

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 46min
Maria Sampaio atinge marco histórico e celebra de forma insólita - TVI

Um vídeo bem divertido.

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Maria Sampaio partilhou um vídeo hilariante no Instagram a dançar, reagindo a uma mensagem recebida de um "fã": «quem é você? é famosa?», enquanto mostra o painel profissional com 8 milhões de visualizações nos últimos 30 dias (52,4% de seguidores e 47,6% de não seguidores).

Na descrição, brincou: «8 milhões no sigilo 😂😂😂 podem seguir 😘😘😘😂😂 e tu de onde me conheces? Da tv? Do teatro? Do teatro musical? Da minha @gereshouse? Da música? Do canal panda de há 20 anos? Das redes? Da rua? Da praia? De onde?».

Ao colar a mensagem curiosa no ecrã, respondeu no vídeo: «não sei, mas que me andam observando... andam 😂», mostrando o alcance massivo que tem mesmo com fãs «no sigilo».

Maria Sampaio, de 39 anos, soma sucessos em novelas como «Morangos com Açúcar», teatro musical, música e o seu projecto Gerês House. A publicação destaca como fãs de diferentes fases – desde os primórdios no Canal Panda há 20 anos até às redes sociais actuais – a seguem em massa.

Com 8 milhões de visualizações recentes, Maria continua a crescer e a conquistar novo público com humor e autenticidade.

Histórias sem pausas?
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Maria Sampaio deu vida à icónica Valquíria em «Festa é Festa»:

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