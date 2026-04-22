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«Deus faz-nos ter filhos com a pessoa errada»: Maria Sampaio explode contra comentários ofensivos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:25
«Deus faz-nos ter filhos com a pessoa errada»: Maria Sampaio explode contra comentários ofensivos - TVI

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Maria Sampaio volta a falar do divórcio e responde às críticas nas redes sociais: “Temos de ser felizes por nós e pelos nossos filhos” Maria Sampaio voltou a abordar publicamente o divórcio de Gonçalo Cabral, pai da sua filha Caetana, numa publicação partilhada nas redes sociais que rapidamente gerou reações divididas entre os seguidores.

Conhecida pela sua frontalidade e sentido de humor, a atriz publicou um vídeo onde surge a dançar, aproveitando o momento para refletir sobre a nova fase da sua vida enquanto mãe divorciada. Na legenda, deixou uma frase que não passou despercebida: “Por vezes, Deus faz-nos ter filhos com a pessoa errada para termos um fim de semana de 15 em 15 dias com a pessoa certa!”

A publicação somou comentários e interpretações diversas. Muitos seguidores identificaram-se com a mensagem e elogiaram a honestidade da atriz, enquanto outros consideraram que se tratava de uma indireta ao ex-marido.

Além da frase inicial, Maria Sampaio aprofundou o sentimento que viveu após a separação, recordando a dificuldade dos primeiros tempos longe da filha. “No início chorava horrores quando ficava sem a minha filha, agora encontrei o amor de novo! O amor à vida! E nesses dias sem ela reencontro-me!”, escreveu.

A atriz explicou ainda que aprendeu a transformar os momentos em que está sem Caetana em tempo de reconstrução pessoal: “E volto mais forte e melhor para ela. Se era o meu sonho não, mas é o que é!” Numa mensagem marcada pela superação, deixou também uma reflexão dirigida a outras famílias em situações semelhantes: “Temos de ser felizes por nós e pelos nossos filhos.”

Contudo, nem todos receberam bem a publicação. Na caixa de comentários, vários internautas criticaram a forma como Maria Sampaio expôs o tema, acusando-a de estar a deixar um recado ao ex-companheiro.

Perante as críticas, a atriz respondeu sem hesitar. A uma seguidora escreveu: “Mas quem está a falar do pai da filha querida? Isto é um ‘meme’, ria mais e comente menos.”

Noutra resposta, Maria Sampaio procurou esclarecer que a sua partilha não era pessoal, mas sim uma reflexão sobre a realidade de muitas mulheres divorciadas. “Estou a falar da realidade de hoje de milhões de mulheres divorciadas!”, afirmou.

Prosseguindo, destacou as diferenças nas rotinas parentais após uma separação: “Umas só têm 4 dias para estar com a pessoa certa, enquanto homens têm 26 dias, outras nem 4 dias têm que os pais não são presentes, outras têm semana sim semana não.”

Também houve quem alertasse para o facto de, no futuro, a filha poder ler esta publicação. Um comentário ao qual Maria Sampaio respondeu diretamente: “Vai ler o quê? Que os pais estão divorciados e merecem ser felizes?”

Mais uma resposta da atriz através de um story a reforçar a sua opinião : 

Com esta partilha, Maria Sampaio voltou a mostrar-se transparente sobre os desafios da maternidade após o divórcio, defendendo que o fim de uma relação não impede ninguém de reconstruir a vida e procurar felicidade. Ao mesmo tempo, reacendeu o debate nas redes sociais sobre coparentalidade, exposição pública e liberdade para falar sobre novas fases pessoais.

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