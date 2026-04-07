Divorciada aos 41, esta atriz revela a vida de solteira com imagens escaldantes

Aos 41 anos, Maria Sampaio decidiu que a primavera europeia não era para si e atravessou o Atlântico em busca de sol, calor e muita sensualidade. A atriz e cantora portuguesa está a desfrutar de uma temporada no Brasil, mas quem está a ganhar o brinde são os seus seguidores, que ficaram encantados com as últimas partilhas.

Exibindo uma forma física invejável, Maria Sampaio publicou uma galeria de imagens onde surge com um biquíni minimalista, destacando a sua felicidade de estar de férias e a confiança que transmite.

A caixa de comentários transformou-se rapidamente num mural de admiração e elogios, provando que a ousadia da atriz é um sucesso absoluto. Entre os muitos comentários, destacam-se: «Se é !!! Rio é mágico 🥹✨ aproveita muito gata ! Abraça essa cidade por mim»; «Aproveita 💖 só boas energias !!!!»; «Que combinação perfeita, marquinha de bikine, sol… 😎 calor»; «Santificar dessa maneira é a melhor solução».

Recorde-se que Maria Sampaio confirmou em janeiro deste ano que está oficialmente divorciada, revelando através do Instagram que o processo de divórcio estava concluído. O ex-casal, que esteve junto durante nove anos e tem uma filha em comum, Caetana Luís, de três anos, optou por seguir caminhos distintos.

Já Gonçalo Cabral assumiu publicamente uma nova relação com Daniela Lázaro. Segundo rumores recentes, o bailarino terá-se apaixonado ainda durante o casamento, tendo terminado a relação para viver este novo amor.

Entre férias, sol e novas energias, Maria Sampaio mostra que segue a vida com confiança, liberdade e estilo, conquistando não só a atenção dos fãs, mas também a admiração pelo seu carisma e beleza.